ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪರಿಸರ, ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ ಉಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿ

ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲದ ಉಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಂಪತಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿ (ETV Bharat)
November 18, 2025

ವರದಿ : ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) : ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಪರಿಸರ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನೇ ಮರೆತು ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪರಿಸರ, ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಂಪತಿ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಳಜಿ, ಜಾಗೃತಿ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ: ಹೌದು.., ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲಿಯನಡುಗೋಡಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಮ್ಯಾ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಂಕಾಂ ಪದವೀಧರೆಯಾಗಿರುವ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದತ್ತ ವಾಲದೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ದಂಪತಿ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ, ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ ಉಳಿವಿನ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಕ್ಕಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು (ETV Bharat)

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗೂಡು ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ 350 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಪಂಜಾಬ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ, ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ ಉಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು (ETV Bharat)

ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ : ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಮೂಡಲು ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಅವರ ತಾಯಿ ಸುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದರು. ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅವುಗಳು ಬಂದು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ವಿಹರಿಸುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.

ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಮರಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಬಿದಿರಿನ ಕೃತಕ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಕ್ಷಿಗಳ ಉಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿ (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, 'ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರದೆಂದು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಇಂಚರ ಹೆಚ್ಚುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)

ರಮ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದಂಪತಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಉಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಗೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ದಂಪತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.

