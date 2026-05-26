ಆರೈಕೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ, ನಗದು ದೋಚಿದ ಆರೋಪ: ದಂಪತಿ ಅರೆಸ್ಟ್

Couple Arrested on robbery case
ಶರ್ಮಿಳಾ - ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಧಿತ ದಂಪತಿ (ETV Bharat)
Published : May 26, 2026 at 6:04 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಚಾಲಾಕಿ ದಂಪತಿಯು ಆಕೆಯ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ನಗದು ದೋಚಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

66 ವರ್ಷ ಪದ್ಮಜಾ ರಾವ್ ಎಂಬುವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ದಂಪತಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತಿ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಂಪತಿಯಿಂದ 35 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 230 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪದ್ಮಜಾ ರಾವ್ ಪತಿ ನಿಧನವಾಗಿದ್ದು, ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೆಟಿನಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪದ್ಮಜಾ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಪದ್ಮಜಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿದ್ದ ಶರ್ಮಿಳಾ, ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಂತೆ ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಎಂಎಂಎಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

2024ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 530 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್​ವೊಂದರ ಲಾಕರ್​ನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಪದ್ಮಜಾ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ 49 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮನೆಯ ಲಾಕರ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದರ ಕೀಯನ್ನ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಲಾಕರ್ ನ ಕೀ ಸಹ ಕಾಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸ್ನೇಹಿತೆ ಶರ್ಮಿಳಾಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೀ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೊಪ್ಪಿದ ದಂಪತಿ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಿದ್ದರು. ಅನ್ಯರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಕೀ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲಾಕರ್ ತೆರೆದಾಗ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ 49 ಲಕ್ಷ ಹಣ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾಕೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನ ಅಡವಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಿಡಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಪದ್ಮಾಜಾ ಅವರನ್ನು ದಂಪತಿ ಗದರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಅಳಿಯನನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಹಣ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ದಂಪತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

