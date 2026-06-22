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ದಾವಣಗೆರೆ: ಆಹಾರವೆಂದು ತಿಳಿದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಕವರ್​ಗೆ ಬಾಯಾಕಿದ ನಾಯಿ; ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಶ್ವಾನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು

ಅಹಾರವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್​​ಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದ ಸಾಕು ನಾಯಿಯೊಂದು ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.

A COUNTRY BOMB BLAST
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಕವರ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಪೋಟ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 22, 2026 at 6:19 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಆಹಾರ ಇರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಸಾಕು ನಾಯಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್​ಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಅದರ ಮುಖ ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಲ್ಕುದರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ.‌

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್​ನಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಅದು ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಯಿ ಮುಖ ಛಿದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ಜಗದೀಶ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್​ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್​​ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ ಛಿದ್ರವಾಗಿ ನಾಯಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.‌ ಮೃತ ನಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಕೇರೆ ರುದ್ರೇಶ್ ಎನ್ನುವರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಯ ಶಬ್ಧ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್​ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸ್ಫೋಟಕ ಏನಿರಬಹುದು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ‌ಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಇಡುವ ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾರೋ ಕವರ್​ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪಿಎಸ್ಐ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.‌

ಸ್ಫೋಟಕವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್​ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಪಿಎಸ್ಐ ಜಗದೀಶ್, "ಹೌದು, ಹಂದಿ ಹಿಡಿಯಲು ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ಇರಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿದೆ. ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಪಿಐ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಚೌಬೆ, ನಾನು, ಬಾಂಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್, ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಸಮೇತ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

A DOG BITES COUNTRY BOMB
DAVANAGERE
ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್​ನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್
A COUNTRY BOMB BLAST

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