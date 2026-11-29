ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿಸುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ: ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆಂದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್
BK Hariprasad On Delimitation Bill: ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿಸುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 29, 2026 at 8:01 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಂದಿಸುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಡುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಮೊದಲು 'ವೋಟ್ ಚೋರಿ' (ಮತ ಕಳ್ಳತನ) ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು, ಈಗ 'ಪಾರ್ಟಿ ಚೋರಿ' (ಪಕ್ಷ ಕಳ್ಳತನ) ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದರೆ ಮೊದಲು ಸತ್ತವರ ಮತ ಹಾಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ನಂತರ ಇವಿಎಂ ಮೂಲಕ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮಾಡಿದರು, ಆಮೇಲೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು, ಬಳಿಕ ಇಡೀ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಈಗಿರುವ 545 ಸದಸ್ಯರೇ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾಳೆ 850 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವೊಂದಕ್ಕೇ 120 ರಿಂದ 140 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, "ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳೇ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಡುವ ಹಕ್ಕು ನಮಗಿದೆ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಎಂಕೆ (DMK) ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಪಿ (NCP) ಪಕ್ಷಗಳ ನಿಲುವಿನ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದಾಗ, "ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಂತೂ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತತ ಇರುವ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು 2051ರ ವರೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅನುಪಾತವನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡನೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸೋಮವಾರದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
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