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ದ್ವೀಪಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ರೆಕ್ಕೆ, ಕರಾವಳಿ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್!

ಇದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

A coastal cabinet's grand gift to Uttara Kannada
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಕರಾವಳಿ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಉತ್ತರಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2026 at 8:01 PM IST

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ಕಾರವಾರ: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕರಾವಳಿಯ ಮೊದಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡುವ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ದ್ವೀಪಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಾರವಾರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವೆಚ್ಚ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಂತಹ ಘೋಷಣೆಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ.

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದ್ವೀಪಗಳ ಬಲ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ, ಭಟ್ಕಳ ಮತ್ತು ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಒಟ್ಟು 7 ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಲಿಂಗಡ್, ದೇವಗಡ, ಹಾಗ್, ಮೊಂಗೆರಗುಡ್ಡ, ಕಿರಿಕುಂದ, ಅಂಕನಿ ಚೆಗ್ಗುಡು ಮತ್ತು ಕುರುಮಗಢ ದ್ವೀಪಗಳ ಸುಮಾರು 59 ಎಕರೆ 31 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 307.71 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಅಂಕೋಲಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಗತ್ತು: ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಅಂಕೋಲಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧತೆ ತೋರಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 98.24 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದ್ದ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಇದೀಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 250.05 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. e-320 ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 2000 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದ ರನ್‌ವೇಯನ್ನು 3250 ಮೀಟರ್‌ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 93 ಎಕರೆ 22 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ವರದಾನವಾಗುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೀನುಗಾರರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ 2019ರ ನಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸಂಪುಟ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು, ಮೀನುಗಾರರು ಹಾಗೂ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಇದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೊಂಡಿ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಮುದ್ರ ವಲಯ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನವು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಲಿದೆ.

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UTTARA KANNADA
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ಉತ್ತರಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್
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