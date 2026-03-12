ETV Bharat / state

'ಭತ್ತದ ತೋರಣ'ದಿಂದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕುಟುಂಬ

ಮನೆಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಭತ್ತದ ತೋರಣ ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಭತ್ತದ ತೋರಣ (ETV Bharat)
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಭತ್ತದ ತೋರಣ ಕಟ್ಟುವುದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಭತ್ತದ ತೋರಣದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜನರ ನಂಬಿಕೆ. ಇದೇ ಭತ್ತದ ತೋರಣ ಹಾಗು 'ಲಾವಂಚ'ದಿಂದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಅಜಾದ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​ NRML ಸಂಜೀವಿನಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೇಳವೊಂದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಭತ್ತದ ತೋರಣ ಹಾಗೂ ಲಾವಂಚದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಭತ್ತದ ತೋರಣ (ETV Bharat)

ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಂದ ಭತ್ತ ಖರೀದಿಸಿ ಈ ಭತ್ತದ ತೋರಣವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತೋರಣಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ₹250ರಿಂದ ₹300ಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೋರಣ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 1 ತೋರಣದಿಂದ 50 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚುಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದು 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮೇಳಗಳಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 3-4 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ದೃಷ್ಟಿ ಗಣಪತಿಯ ಲಾವಂಚ, ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದೆಯ ಮರದ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಕೀ ಬಂಚ್​ಗಳು ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದಲೂ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭತ್ತದ ತೋರಣ ತಯಾರಕ ವೆಂಕಟೇಶ್​ (ETV Bharat)

"ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ತೋರಣ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 15-20 ತೋರಣ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಅಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾವೇ ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರಿಂದ ಭತ್ತದ ತೋರಣದಿಂದಲೇ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.

ಭತ್ತದ ತೋರಣ ಕಟ್ಟುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ವಾಸ್ತು ದೋಷವಿದ್ದರೆ ಭತ್ತದ ತೋರಣವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಒಳಿತಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ನೆಲೆಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಜನರ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ.

