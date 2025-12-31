ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು-2025: ಸ್ವಚ್ಛನಗರಿ ಪಟ್ಟ, ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್​ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ; ₹393 ಕೋಟಿಯ ಡ್ರಗ್ಸ್​ ವಶ, ಹುಣಸೂರಲ್ಲಿ 8 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದರೋಡೆ

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಜರುಗಿದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹಿನ್ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ..

2025 MAJOR EVENTS IN MYSURU
ದೀಪಾಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ, ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 31, 2025 at 4:10 PM IST

2 Min Read
ಮೈಸೂರು: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹಿನ್ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಜನವರಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ:

  • ಬನ್ನಿಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 120 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  • ಮೈಸೂರು ಬಂದ್ ಯಶಸ್ವಿ
  • ಮೈಸೂರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೇವಿಸಿ ಮೂವರು ಕೈದಿಗಳು ಸಾವು

ಫೆಬ್ರವರಿ:

2025 Major Events in mysuru
ಮೈಸೂರು (ETV Bharat)
  • ಉದಯಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಬಂಧನ
  • ಮೈಸೂರಿನ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ. ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರನ ಹತ್ಯೆಮಾಡಿ ಯಜಮಾನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಮಾರ್ಚ್:

2025 Major Events in mysuru
ಮೈಸೂರು (ETV Bharat)
  • ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಘೋಷಣೆ

ಏಪ್ರಿಲ್:

  • ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮರಗಳ ಮಾರಣಹೋಮ

ಮೇ:

  • ವರುಣಾ ಬಳಿ ಮಚ್ಚು, ಲಾಂಗ್​​​ನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್​ನ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ
  • ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿ 6 ಮಂದಿ ಬಂಧನ
  • ಮುಡಾ ಈಗ ಎಂಡಿಎ

ಜೂನ್:

2025 Major Events in mysuru
ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ (ETV Bharat)
  • ಪತ್ನಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ಆಕೆಯ ಕೊಂದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಬಂಧನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​​ ಬಿ.ಜಿ. ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಮಾನತು

ಜುಲೈ:

  • ಮೈಸೂರಿಗೆ ಭಾರತದ 3ನೇ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
  • ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ, ಓರ್ವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೇರಿ ಮೂವರು ದಂಧೆಕೋರರ ಬಂಧನ
  • ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 390 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್

ಆಗಸ್ಟ್:

2025 Major Events in mysuru
ಗಜಪಡೆ (ETV Bharat)
  • ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಗಜಪಡೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರವೇಶ

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್:

2025 Major Events in mysuru
ಗಜಪಡೆ (ETV Bharat)
  • ಮೈಸೂರಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ಆಯಿಷ್) ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಪ್ರಶಂಸೆ. ಆಯಿಷ್ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಲಾಂಛನ, ಲಕೋಟೆ ಬಿಡುಗಡೆ
  • ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರಿಂದ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಅಕ್ಟೋಬರ್:

2025 Major Events in mysuru
ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್​ (ETV Bharat)
  • ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರಿಂದ ನಾಡದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ.
  • ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮೂಲಕ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಆದ ಸಿಎಂ
  • ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹಾಡಹಗಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆ
  • ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ
  • ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಳಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಹತ್ಯೆ
  • ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ದಳ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ

ನವೆಂಬರ್:

2025 Major Events in mysuru
ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ (ETV Bharat)
  • ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ್ಯ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.
  • ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಭೇಟಿ
  • 50 ಲಕ್ಷ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಂಚನೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಯುವತಿ ಬಂಧನ
  • ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 42 ದಿನದಲ್ಲಿ 22 ಹುಲಿಗಳ ಸೆರೆ

ಡಿಸೆಂಬರ್:

  • ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠದ ಶ್ರೀಗಳಾದ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳಿಗೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ
  • ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಗಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ
  • ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟ ದುರಂತ, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರಕ್ಕೇರಿಕೆ, ಬಲೂನ್​ ಮಾರಾಟಗಾರ, ನಂಜನಗೂಡಿನ ಮಂಜುಳಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾವು.
  • ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಗಸ್ತಿಗೆ ಡ್ರೋನ್​​ ಬಳಕೆ
  • ಹುಣಸೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಹಗಲೇ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಳಿಗೆ ದರೋಡೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ರಿವಾಲ್ವರ್ ತೋರಿಸಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ ಲೂಟಿ

