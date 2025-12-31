ಮೈಸೂರು-2025: ಸ್ವಚ್ಛನಗರಿ ಪಟ್ಟ, ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ; ₹393 ಕೋಟಿಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಶ, ಹುಣಸೂರಲ್ಲಿ 8 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದರೋಡೆ
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಜರುಗಿದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹಿನ್ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ದೀಪಾಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ, ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ (ETV Bharat)
ಮೈಸೂರು: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹಿನ್ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜನವರಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ:
- ಬನ್ನಿಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 120 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ
- ಮೈಸೂರು ಬಂದ್ ಯಶಸ್ವಿ
- ಮೈಸೂರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೇವಿಸಿ ಮೂವರು ಕೈದಿಗಳು ಸಾವು
ಫೆಬ್ರವರಿ:
- ಉದಯಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಬಂಧನ
- ಮೈಸೂರಿನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ. ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರನ ಹತ್ಯೆಮಾಡಿ ಯಜಮಾನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
ಮಾರ್ಚ್:
- ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಘೋಷಣೆ
ಏಪ್ರಿಲ್:
- ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮರಗಳ ಮಾರಣಹೋಮ
ಮೇ:
- ವರುಣಾ ಬಳಿ ಮಚ್ಚು, ಲಾಂಗ್ನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ
- ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿ 6 ಮಂದಿ ಬಂಧನ
- ಮುಡಾ ಈಗ ಎಂಡಿಎ
ಜೂನ್:
- ಪತ್ನಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ಆಕೆಯ ಕೊಂದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಬಂಧನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಜಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಮಾನತು
ಜುಲೈ:
- ಮೈಸೂರಿಗೆ ಭಾರತದ 3ನೇ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
- ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ, ಓರ್ವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೇರಿ ಮೂವರು ದಂಧೆಕೋರರ ಬಂಧನ
- ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 390 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್
ಆಗಸ್ಟ್:
- ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಗಜಪಡೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರವೇಶ
ಸಪ್ಟೆಂಬರ್:
- ಮೈಸೂರಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ಆಯಿಷ್) ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಪ್ರಶಂಸೆ. ಆಯಿಷ್ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಲಾಂಛನ, ಲಕೋಟೆ ಬಿಡುಗಡೆ
- ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರಿಂದ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್:
- ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರಿಂದ ನಾಡದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ.
- ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮೂಲಕ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಆದ ಸಿಎಂ
- ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹಾಡಹಗಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆ
- ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ
- ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಳಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಹತ್ಯೆ
- ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ದಳ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ
ನವೆಂಬರ್:
- ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ್ಯ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.
- ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಭೇಟಿ
- 50 ಲಕ್ಷ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಂಚನೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಯುವತಿ ಬಂಧನ
- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 42 ದಿನದಲ್ಲಿ 22 ಹುಲಿಗಳ ಸೆರೆ
ಡಿಸೆಂಬರ್:
- ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠದ ಶ್ರೀಗಳಾದ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳಿಗೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ
- ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಗಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ
- ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟ ದುರಂತ, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರಕ್ಕೇರಿಕೆ, ಬಲೂನ್ ಮಾರಾಟಗಾರ, ನಂಜನಗೂಡಿನ ಮಂಜುಳಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾವು.
- ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಗಸ್ತಿಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಬಳಕೆ
- ಹುಣಸೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಹಗಲೇ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಳಿಗೆ ದರೋಡೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ರಿವಾಲ್ವರ್ ತೋರಿಸಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ ಲೂಟಿ
