ತಂದೆಯ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಕರಾಟೆ ಪಟು: 16 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ದಾವಣಗೆರೆಯ 'ಚಾಣಕ್ಯ'
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪುತ್ರನೋರ್ವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 11, 2026 at 2:23 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ತಂದೆಯ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುಟ್ಟ ಪೋರನೊಬ್ಬ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾನೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 16 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕರಾಟೆ ಪಟುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ದಾವನಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 13 ವರ್ಷದ 'ಚಾಣಕ್ಯ' ಕರಾಟೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಬಾಲಕ.
ತಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್, ತಾಯಿ ಲತಾ ಗೃಹಿಣಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪುತ್ರನ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದೆ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಅಪಾರ. ತಂದೆಯೇ ಮಗನಿಗೆ ಕರಾಟೆ ಗುರು. ಅವರ ಕನಸು, ಪುತ್ರನ ಪರಿಶ್ರಮ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ವರ್ಲ್ಡ್ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ: ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಚಾಣಕ್ಯ, ಅಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೀಗ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾನೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 1ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರಮಂಗಲದ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಏಳು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪೈಕಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ. 10ರಿಂದ 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 16 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಚಾಣಕ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ತಂದೆಯೇ ಕರಾಟೆಯ ಗುರು: ಚಾಣಕ್ಯನ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಆತನ ತಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿರುವ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಕರಾಟೆ ಪಟು ಕೂಡ ಹೌದು. ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಅವರು ಇದೀಗ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯವರ್ಧನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನಲ್ಲಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ತಾವೇ ಗುರುವಾಗಿ ಕರಾಟೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಮಗನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಮಗನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಛಲದ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಚಾಣಕ್ಯನ ಮುಡಿಗೇರಿದೆ. ಮಗನ ಈ ಸಾಧನೆ ಕಂಡು ಜನ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ: ಚಾಣಕ್ಯನ ಸಾಧನೆ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದೀಗ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಈ ಸಾಧನೆ ಇತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ಏರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಚಾಣಕ್ಯನ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಪುಟ್ಟ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವಾಸೆ: ತನ್ನ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಚಾಣಕ್ಯ, "ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮೂರು. ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವೆ. ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವೆ. ಒಟ್ಟು 16 ದೇಶಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ಕಾರಣ. ಅವರ ಮಾರ್ಗರ್ದಶದಲ್ಲಿ ನಾನಿಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರೊಬ್ಬ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕರಾಟೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ವಿಶ್ವಚಾಂಪಿನ್ ಆಗುವ ಆಸೆ ಇದ್ದು, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ನನ್ನೂರು, ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ತರುವ ಆಸೆ ಕೂಡ ಇದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.
ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದವರು ಮಿಂಚಬೇಕು: ಚಾಣಕ್ಯನ ತಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅ.31ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 16 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. 10ರಿಂದ 13 ವರ್ಷದ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಂತಾಗಿದೆ. ನಾನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಷ್ಟು ಕರಾಟೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವೆ. ನಮ್ಮದು ಬಡ ಕುಟುಂಬ. ಆದರೂ ಹೇಗೋ ಕರಾಟೆ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರುವೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಂಬುವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ 25 ಜನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕರಾಟೆ ತರಬೇತಿ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮೊದಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅವನು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವೆ. ಅವನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಬಡವರು, ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದವರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಮಿಂಚಬೇಕು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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