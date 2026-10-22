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ಕೋಲಾರ: ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ನಿಂದ ಬಿದ್ದ ಬಾಲಕ, ಹಿಂಬದಿ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ದಾರುಣ ಸಾವು

ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನೋರ್ವ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.

A BOY DIED
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಬಾಲಕ ಸಾವು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 22, 2026 at 8:56 PM IST

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ಕೋಲಾರ: ರಸ್ತೆಯ ಹಂಪ್ಸ್ ದಾಟುವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಬಾಲಕನೋರ್ವ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ ಇಂಜಿನ್​ನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಬಾಲಕ, ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆ ಹಂಪ್ಸ್​ ಬಂದಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ಅದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ನ ಚಕ್ರದಡಿ ಸಿಲುಕಿ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ.

7 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೋಹನ್​ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟವನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕೋಲಾರ ನಗರದ ETCM ಸರ್ಕಲ್‌ ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವೇಮಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮೋಹನ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ವೇಮಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜೇಶ್ ಎಂಬುವರ ಮಗ.

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೋಡ್ ಹಂಪ್ಸ್ ನಿಂದ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಹಂಪ್ಸ್ ಬಳಿ ವೇಗವಾಗಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮಗು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಹಿಂಬದಿ ಚಕ್ರ ಹರಿದು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಕೋಲಾರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ ಚಾಲಕನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

KOLAR
ROAD HUMPS
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಬಾಲಕ ಸಾವು
A BOY DIED

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