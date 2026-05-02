ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಚಕ್ರ ಹರಿದು ಸಾವು

ಬಾಗಲೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ಹರಿದು ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ಬಾಲಕನೇ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 2, 2026 at 7:24 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಗಲೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ಹರಿದು ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ಬಾಲಕನೇ ತಲೆ ತಿರುಗು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವರುಣ್ (15) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಬಾಲಕ.

ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಂದೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಔಷಧ ತರಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡು ಬದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿರಿದಾದ ಕಾರಣ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಬಿಸಿಲ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಲಕ ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಸ್​​ನ ಹಿಂಭಾಗ ಚಕ್ರ ಹರಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸ್ ಹರಿದು ಬಾಲಕ ಸಾವು ಸಂಬಂಧ ಪೋಷಕರು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಸ್ತೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬಾಗಲೂರಿನಿಂದ ಹೆಣ್ಣೂರುವರೆಗೂ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಟಾಫಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕಿರಿದಾಗಿತ್ತು. ತ್ವರಿತ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ಪರಿಣಾಮ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್​​ಯೊಬ್ಬ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್​​ನಿಂದಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ ಹರಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ. ಎರಡು ಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಳಂಬಗತಿ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತ ಬಾಲಕನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ ಹಿಂಬದಿ ಚಕ್ರ ಹರಿದಿರುವುದು ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

ಗೋಡೌನ್ ಶೀಟ್ ಬಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸುರಿದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅವಾಂತರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಗೋದಾಮಿನ ಶೀಟ್‌ಗಳು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಸ್ತೂರಬಾ ನಗರದ ಅಶ್ವಥಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಂಜು (35) ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಗೆ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಗೋದಾಮಿನ ಶೀಟ್‌ಗಳು ಹಾರಿ ಮನೆಗಳ‌ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಂಜು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಆತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

