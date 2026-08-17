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ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ತದಡಿ ಅಳಿವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಬೋಟ್, ನಾಲ್ವರು ಮೀನುಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆ

ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರು ಹೂಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಶಾಶ್ವತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

IN UTTARA KANNADA'S KUMTA A BOAT CAPSIZED IN THE RIVER DUE TO SILT BUILDUP
ಬೋಟ್​ನಿಂದ ಮೀನುಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2026 at 7:30 AM IST

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ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ತದಡಿ ಬಂದರಿನ ಅಳಿವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೋಟ್ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ​ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ತದಡಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮೋಹನ್ ಕಿಮಾನಿ ಎಂಬವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹೆಸರಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟ್ ಮುಳುಗಿದೆ.

​ನಾಲ್ವರು ಮೀನುಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆ: ಬೋಟ್ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಮೀನುಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಮೀನುಗಾರರು ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಳುಗಿದ ಬೋಟ್​ನಿಂದ ಮೀನುಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆ. (ETV Bharat)

ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ: "ತದಡಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಅವಘಡಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಳಿವೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುವ ಅಥವಾ ವಾಪಸಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೋಟ್‌ಗಳು ಹೂಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೀನುಗಾರರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"​ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ತದಡಿ ಬಂದರಿನ ಅಳಿವೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಶಾಶ್ವತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬೋಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಮೀನುಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

UTTARA KANNDA
SILTATION
ಬೋಟ್ ಮುಳುಗಡೆ
FISHERMEN RESCUED
BOAT CAPSIZED

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