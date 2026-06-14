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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೊಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಕ್ತಸೇನಾನಿ: ಶತಕದತ್ತ ರಕ್ತದಾನ, ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೇ ಸಾವಿರಾರು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರಕ್ತಸೇನಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕಗಳಿಂದ 95 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ರಕ್ತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ರಕ್ತಸೇನಾನಿ ದತ್ತಮೂರ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 14, 2026 at 3:41 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ರಕ್ತ ದೊರಕಲಿ ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರಕ್ತ ಸೇನಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕಗಳಿಂದ 95 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ರಕ್ತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ರಕ್ತದಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನಗರದ ನಿಲಿಜನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ರಕ್ತ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದತ್ತಮೂರ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ರಕ್ತದಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ರಕ್ತ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಮುನ್ನೆಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟೋತ್ಥಾನ ರಕ್ತಕೇಂದ್ರವು 2010ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಪ್ರತಿ ದಿನ 15-16 ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ 2014 ರಲ್ಲಿ ದತ್ತಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೂರಾರು ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ದರಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ರೋಗಿಗಿಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಾಷ್ಟೋತ್ಥಾನ ರಕ್ತಕೇಂದ್ರವು 16 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,213 ಕಡೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಿ 96,799 ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. 1,56,524 ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಗೋದಾವರಿ, ಗಂಗಾ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಹೆಸರಿನ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಾಹನಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮಲಪ್ರಭಾ, ಕಾವೇರಿ ಹೆಸರಿನ ವಾಹನಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ರಕ್ತದಾನ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

blood donor
ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ರಕ್ತ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದತ್ತಮೂರ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ETV Bharat)

ಈ‌ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ರಕ್ತ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದತ್ತಮೂರ್ತಿ ‌ಕುಲಕರ್ಣಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ರಕ್ತದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತ ಮೂರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಯುಸಿಯಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಲು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೆ 95ನೇ ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ‌ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ‌ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆರೇಳು ಲೀಟರ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ 450 ಎಂಎಲ್ ಮಾತ್ರ ದಾನವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಾನಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ರಕ್ತವನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮೂವರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ‌ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಇಲ್ಲಿಯವೆಗೆ 2,400 ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ 96,799 ರಕ್ತದ ಯೂನಿಟ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 1,56,524 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬದಲಿ ರಕ್ತ ಪಡೆಯದೇ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿದ 1,400 ಶುಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ರಕ್ತ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರಕ್ತ ವಿತರಿಸುವ ರಕ್ತದೂತ ಸಂಚಾರಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು, ಏಕಾಂಗಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ‌. ಇದಲ್ಲದೆ ಗೋದಾವರಿ, ಗಂಗಾ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಹೆಸರಿನ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಾಹನಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮಲಪ್ರಭಾ, ಕಾವೇರಿ ಹೆಸರಿನ ವಾಹನಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ರಕ್ತದಾನ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

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