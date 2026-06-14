ಹತ್ತಲ್ಲ, ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ಲ 130 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ! ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೊಬ್ರು ಮಹಾದಾನಿ
ವಿಶ್ವ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ದಿನ-2026: ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರು ರಕ್ತದಾನ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮಗನೂ ತಂದೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
Published : June 14, 2026 at 12:20 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು?. ಹತ್ತು, ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ದಾನಿಯೊಬ್ಬರು 130 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ, ನೂರಾರು ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಹಾದ್ವಾರ ರಸ್ತೆಯ ನಿವಾಸಿ ಸಂಜಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ರಕ್ತದಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರು. 57 ವರ್ಷದ ಸಂಜಯ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
1986ರಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಟಿಬಿ ಖಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ, ತೀವ್ರ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರಕ್ತ ನೀಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯರ ಮಾತು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಜಯ್, ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ರಕ್ತ ನೀಡಲು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ರಕ್ತಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಖರೀದಿಸಲು ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನಾನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದರು.
ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಸಂಜಯ್, ಅಂದಿನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ ರಕ್ತದಾನ ಕಾಯಕ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. "ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಯೂ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜೂನ್ 11ರಂದು 130ನೇ ಬಾರಿ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದರು.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿಯಾದರೂ ರಕ್ತ ಕೊಡಿ: "ರಕ್ತ ತಯಾರಿಸುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ತ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ತದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದೆಷ್ಟೊ ಜೀವಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಜನರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರೂ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಕ್ತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಟ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆದರೂ ರಕ್ತ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ" ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ.
ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಲಾಭವೇ ಹೆಚ್ಚು: "ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲವೇ ರಕ್ತಭಂಡಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರಕ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ನಿರಾಸೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಭಯದಿಂದ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾನು 130 ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಏನಾದರು ಆಗಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
"ಇನ್ನು ರಕ್ತದಾನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ರಕ್ತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಶಕ್ತತೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರೂ, 90-95 ಕೆ.ಜಿ ನನ್ನ ತೂಕವಿದೆ. ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪತ್ನಿ ಬಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ರಕ್ತ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನೋಡಿ 22 ವರ್ಷದ ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ ಕೂಡ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೂ ಈಗ 8 ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ರಕ್ತದಾನಿ ಆಗಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯುವಕರು ದುಶ್ಚಟ ಬಿಡಿ: "ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗುಟ್ಕಾ, ತಂಬಾಕು, ಸಿಗರೇಟು, ಗಾಂಜಾ, ಡ್ರಗ್ಸ್, ಸಾರಾಯಿ ಚಟಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿ ಬದುಕು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಂತವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ. ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ಸಾಗಿಸಲು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ-ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸದೃಢ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ರಕ್ತ ಕೊಡಿ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ದುಶ್ಚಟವಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೂರು ಕಿ.ಮೀ. ವಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯೋಗ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುತೇಕ ಮನೆ ಊಟವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೆಎಲ್ಇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಕ್ತಭಂಡಾರ, ಮಹಾವೀರ ರಕ್ತ ನಿಧಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಮಹಾನ್ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸತ್ಕರಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿವೆ.
ರಕ್ತದಾನದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ, ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಣ ಪಡೆಯದೇ 30 ವಧು-ವರರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜಯ್ ಪತ್ನಿ ಶಾರದಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೊದಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಬಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದಾನದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯಿತು. ರಕ್ತ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಜೀವವೇ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗಿನಿಂದ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 130 ಸಲ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸಣ್ಣ ಮಾತಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಗ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ರಕ್ತ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ತಂದೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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