ಇಂದಿನಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭ: ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹುಲಿ ಮರಿಗಳು

ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿಲಿಕುಳದ ರಾಣಿ ಹುಲಿಯ ಎರಡು ಹುಲಿಮರಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 20, 2025 at 1:23 PM IST

ಮಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಡಿ.20 (ಇಂದಿನಿಂದ) ಜನವರಿ 20ರ ತನಕ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿ.21 ರಂದು ಎರಡು ಹುಲಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಪಿಲಿಕುಳ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿ.20ರಂದು ರಾಣಿ ಹುಲಿ ಎರಡು ಮರಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆ, ಪಶು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮರಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಹೆಚ್.ವಿ. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ. (ETV Bharat)

ರಾಣಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳು ಮರಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮರಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳ ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರಂಭ ಆಚರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜ.20ರ ತನಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜ.2ರ ತನಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6.30ರಿಂದ 9.30ರ ತನಕ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಮೈದಾನದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ (ETV Bharat)

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪಿಲಿಕುಳದ ಅರ್ಬನ್​ ಹಾತ್​ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿ.24ರಿಂದ 28ರ ಪಿಲಿಕುಳ ಪರ್ಬ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿ.25ರಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ, 27ರಂದು ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪ್ರವಾಸ, ಡಿ.28ರಂದು ಉರಗ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸಹಿತ ವಿಷಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಹಾವುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ (ETV Bharat)

ಡಿ.28ರಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಂಬೆಯಾಟ ಸಂಘದಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಂಬೆಯಾಟ, 29ರಂದು ಮೋಜಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ, 30ರಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ, ಡಿ.31ರಂದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ನೇರ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಜ.1ರಂದು ವಾಟರ್ ರಾಕೆಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, 2ರಂದು ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ (ETV Bharat)

ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್:

  • ಡಿ.21: ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ವೈನ್ ಫೆಸ್ಟ್​
  • ಡಿ. 27: ಉಳ್ಳಾಲ ಬೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ಝುಂಬಾ
  • ಜ.3-4: ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಗೀತ
  • ಜ.9-11: ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಪರ್ಬ- ಚಿತ್ರಕಲೆ, ನೃತ್ಯ
  • ಜ.10-11: ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಪಂದ್ಯಾಟ
  • ಜ.23: ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಹಬ್ಬ
  • ಜ.24: ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದಯರಾಗ, ಬೀಚ್ ಯೋಗ, ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ, ಬ್ಯಾಂಡ್​
  • ಜ.25: ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ
  • ಜ.26: ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂ, ಹಣ್ಣು ಪ್ರದರ್ಶನ

MANGALURU KARAVALI UTSAV
COASTAL FESTIVAL
ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ
DAKSHINA KANNADA
