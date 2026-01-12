ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಎಚ್ಚರ: ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಿದೆ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್; ಇದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ತಂತ್ರಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಲಕ (AI helmet) ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 12, 2026 at 1:06 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಎಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಸಹ ದೇಶದ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯೇನಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ ನಿಂತು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನಿಸಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆದೆ. ಆದರೂ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಎನಿಸಬಹುದಾದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ವೊಂದನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ತಂತ್ರಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಚಾರ ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಲೋಪವನ್ನು ಕಂಡು ಬೇಸತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಪಂಕಜ್ ತನ್ವರ್ ಎಂಬ ತಂತ್ರಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನೇ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಲಕ (AI helmet) ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ವಿವರಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಗೆ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ? : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ, ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನ ಇದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ವಾಹನದ ನಂಬರ್, ಚಾಲಕನ ಮುಖ ಸಹಿತವಾಗಿ ಇದು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಹಿತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಂಕಜ್ ತನ್ವರ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳೇನು?: ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಕುರಿತು ನೇರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಟಿಪಿ ಅಸ್ತ್ರಂ ಹೆಸರಿನ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ನಂಬರ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಟಿಪಿ ಅಸ್ತ್ರಂ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಪ್ರತೀ ಬಾರಿಯೂ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಬಿಟಿಪಿ ಅಸ್ತ್ರಂ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೇ ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಪಂಕಜ್ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು: ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಕಂಡು ನಾನು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಗರಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳು ನನ್ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿವೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪಂಕಜ್ ತನ್ವರ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಕಜ್ ತನ್ವರ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2.4 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ: ಅವೇಕ್ ಕುಡ್ಲ ಆ್ಯಪ್ ರಚಿಸಿದ ಅಂಬಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್