ETV Bharat

ರಣ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ 'ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್' ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಬೆಳಗಾವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್: ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?

ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರೊಬ್ಬರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

BELAGAVI TRAFFIC POLICE / SOLAR PANEL CAP
ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 30, 2026 at 4:35 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಗಡಿನಾಡು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ರಣ ಬಿಸಿಲು ಜನರನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಿಸಿದೆ. ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂ ಹೇಳುವುದೇ ಬೇಡ. ಅಂತೆಯೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಒಬ್ಬರು 'ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್' ಧರಿಸಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಮೊದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ತಂಪು ನಗರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮ ನಗರದ ಮೇಲೂ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ 36, 37, 38, 39 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್​ವರೆಗೆ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ರಣ ಭೀಕರ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕುಂದಾನಗರಿ ಮಂದಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಎಳನೀರು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಲಿಂಬುಸೋಡಾ, ಶರಬತ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಾರದೇ ಕೂಲರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಎಂಥಹದ್ದೇ ಹವಾಮಾನ ಇದ್ದರೂ ಕರ್ತವಕ್ಕೆ ಹಾಜರಿ ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ..?. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಶೈಲೇಶ ಸದಲಗಿ ಅವರು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಏನಿದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್..? ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶೈಲೇಶ ಸದಲಗಿ, 'ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಕೂರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್​​ನಿಂದ ಮೋಟರ್​​ಗೆ ವೈರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ಯಾನ್ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿದಾಗ ಕಣ್ಣು, ಹಣೆ ಮತ್ತು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಬಂದು ಆರಾಮ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನನಗೆ ಇದನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಕಳೆದ 25 ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ನಾನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ವಿವಿಐಪಿಗಳು ಬಂದಾಗ, ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭ, ಸಿಗ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ತಂಪಾದ, ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶೈಲೇಶ ಸದಲಗಿ.

ಸೋಲಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನುಕೂಲ: ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಕಾಶ ಟೋಪಕರ್ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ನಾನು ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದೆ‌. ಆಗ ಅವರು ಇದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಇದು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ತಲೆ-ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು. ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಇಂಥ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿತರಿಸಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೃದ್ಧರು, ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪೊಲೀಸರು ಇದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಶೈಲೇಶ ಸದಲಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ವಿತರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜೊಮ್ಯಾಟೋ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ನವೀದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ.

ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ (ETV Bharat)

ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿನಷರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು..? ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಅವರನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಶೈಲೇಶ ಸದಲಗಿ ಅವರು "ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್" ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ‌. ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಛತ್ರಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಪಿಲಿಕುಳ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲ ತಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ: ಫ್ಯಾನ್, ಕೂಲರ್, ಸ್ಲಿಂಕ್ಲರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಶು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ

