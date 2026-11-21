ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕಾಂಗೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 95 ಮಂದಿ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿಗಳ ಬಂಧನ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಮನವಿ
ಕಾಂಗೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು ಸದಾಶಿಪುರದ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ 70 ಮಂದಿ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ತಾಪನಹಳ್ಳಿಯ 25 ಜನರು ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 21, 2026 at 4:29 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಆಫ್ರಿಕಾದ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 95 ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು ಸದಾಶಿಪುರದ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ 70 ಮಂದಿ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ತಾಪನಹಳ್ಳಿಯ 25 ಜನ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಬುಡಕಟ್ಟಿನವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಾಂಗೋ ದೇಶದ ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆನಿ, ಕಿಸಂಗಾನಿ ನಗರಗಳಿಂದ ರಾಜಧಾನಿ ಕಿನ್ಶಾಸಾಗೆ ಕರೆತಂದು ಬಂಧನ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಗಡೀಪಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಬಂಧಿತರು ಅಲ್ಲಿನ ಏಜೆಂಟರ್ಗಳು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಬಳಕೆ, ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಣ ಪಡೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಏಜೆಂಟರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗೋದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೂ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವಭಯದಿಂದ ಕಾಂಗೋ ದೇಶ ತೊರೆಯಲು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡಿಗರು ಹರ ಸಾಹಸಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ 95 ಜನರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಕಾನೂನು, ಆಹಾರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಡ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಘಟನೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯದ 95ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆಂದು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೋದ ಎಲ್ಲಾ 95 ಮಂದಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಬಂಧಿತರು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗೋ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವೀಸಾದಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆಂದು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತರು ಅಲ್ಲಿನ ಏಜೆಂಟರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಏಜೆಂಟರು ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಬಂಧಿತರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೇಕೆಂದು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪುನೀತ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಆದಿವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗ್ಗು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಸರ್ಕಾರವೇ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ಕಾಂಗೋಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮವರು ಈಗ ಬಂಧಿತರಾಗಿ ಆಂತಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಭಾರತೀಯರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವಂತೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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