ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು: ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯದ, ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ 9 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೀಗ

ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯದ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ 9 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೀಗ ಜಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

9 RESTAURANTS LOCKED
ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ ರೆಸ್ಟೋಬಾರ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 1:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋಬಾರ್ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವಿಧೆಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯದೇ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ 9 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು, ಹಲವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೂ.15ರಂದು ರೆಸ್ಟೋಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನೌಕರರು ಮೃತಪಟ್ಟು, ಏಳು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದೇ ಇರುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಹೋಟೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಳಿಗೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ವಲಯ ಕಚೇರಿ 6ರಲ್ಲಿ ಮೂರಕ್ಕೆ ಬೀಗ: ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​​ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಲಯ ಕಚೇರಿ 6ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಮೂರು ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​​ಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪೈವಿಸ್ತಾದ ಕುಫಾ, ಆಂಧ್ರ ರುಚುಲು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ರೂಪ, ಅಂಬರಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿ 6 ರ ಎಸಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಪ್ರತಿಭಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಮೈತ್ರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕಾರದ ಮಂಜುಕುಮಾರ್ ಬಸವರಾಜು ಜೆ ಇಗಲಾದ ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಧನುಷ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ವಲಯ ಕಚೇರಿ 4 ರಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಬೀಗು: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಲಯ ಕಚೇರಿ 4ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎರಡಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಇನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಗೋಕುಲಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಲೀ ಚಿರಾ ಟಿಂಬರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ವೈರಿಂಗ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹರಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ಕೆಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲ ನಿಯಮವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಸ್ಟಾ ಫಿಜ್ಞಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಹೀಟ್ ಫಿಟ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್‌ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ನಿಯಮ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಲಯ ಕಚೇರಿ 4ರ ಎಸಿ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಗಣಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಮತ್ ಸಲಕರ, ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಇನ್ನೂ 4 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಂದ್ : ವಲಯ ಕಚೇರಿ 5ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರ್ಪಲ್ ಹಾಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ವಲಯ ಕಚೇರಿ 7ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ದಿ ಅರ್ಬನ್ ಡೆಕ್ ರೂಫ್‌ ಟಾಪ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಲಯ ಕಚೇರಿ 9ರ ಮಹದೇವಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅನ್ನೂ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

MYSURU
RAID ON RESTAURANTS
RESTAURANTS LOCKED FOR NO LICENSES
FIRE SAFETY
9 RESTAURANTS LOCKED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.