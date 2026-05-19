ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಲಿಫ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 9 ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ

ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್​​ನ ಲಿಫ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 9 ಜನರನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 19, 2026 at 10:38 AM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್​ನ ಲಿಫ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಸೇರಿ 9 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ನಗರದ ಆಲ್ಕೊಳ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ‌ ಇರುವ ವಿಶಾಲ್‌ ಮಾರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆ ಮಾರ್ಟ್​ನ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಲಿಫ್ಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿತ್ತು. ನಂತರ ಮಾರ್ಟ್​ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಲಿಫ್ಟ್ ಚಲಿಸದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಂತಿತ್ತು. ಆಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳದವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹರಸಾಹಸ: ನಂತರ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು‌ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ನಿಂತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಡ್ರಿಲ್ಲರ್ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಒಳಗಡೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 9 ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹರಸಾಹಸದಿಂದ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ.

ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಜನ: ಲಿಫ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಫ್ಟ್​ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಕೆಲಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ತಾಪ್ತರು ಸೇರಿ 9 ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ: ಲಿಫ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷದ ಓರ್ವ ಬಾಲಕ, ಓರ್ವ ಬಾಲಕಿ ಸೇರಿ 9 ಜನರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಕೆಲಕಾಲ ಲಿಫ್ಟ್ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಒಳಗಿದ್ದವರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಆರ್​ಎಫ್​ಒ ರಾಜು,‌ ಡಿಎಫ್ಒ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಸುನೀಲ್, ಸತೀಶ್, ಸಂತೋಷ್, ಮನೋಜ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಲಿಫ್ಟ್ ಅವಘಡ: ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುಂಟಿಕಾನ ಬಳಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಕುಸಿದು ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೆಳಲು ನಿವಾಸಿ ನೌಫಾಲ್ (28) ಮೃತಪಟ್ಟ ಯುವಕ.

ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಪಾಯಿಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಯುವಕ‌ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಲಿಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ನೌಫಾಲ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಈ ಅವಘಡದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ‌ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕದ್ರಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

