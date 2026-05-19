ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 9 ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ
ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 9 ಜನರನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 19, 2026 at 10:38 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಸೇರಿ 9 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ನಗರದ ಆಲ್ಕೊಳ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆ ಮಾರ್ಟ್ನ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಲಿಫ್ಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿತ್ತು. ನಂತರ ಮಾರ್ಟ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಲಿಫ್ಟ್ ಚಲಿಸದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಂತಿತ್ತು. ಆಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳದವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹರಸಾಹಸ: ನಂತರ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ನಿಂತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಡ್ರಿಲ್ಲರ್ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಒಳಗಡೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 9 ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹರಸಾಹಸದಿಂದ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ.
ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಜನ: ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಫ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಕೆಲಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ತಾಪ್ತರು ಸೇರಿ 9 ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ: ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷದ ಓರ್ವ ಬಾಲಕ, ಓರ್ವ ಬಾಲಕಿ ಸೇರಿ 9 ಜನರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಕೆಲಕಾಲ ಲಿಫ್ಟ್ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಒಳಗಿದ್ದವರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಆರ್ಎಫ್ಒ ರಾಜು, ಡಿಎಫ್ಒ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಸುನೀಲ್, ಸತೀಶ್, ಸಂತೋಷ್, ಮನೋಜ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಲಿಫ್ಟ್ ಅವಘಡ: ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುಂಟಿಕಾನ ಬಳಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಕುಸಿದು ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೆಳಲು ನಿವಾಸಿ ನೌಫಾಲ್ (28) ಮೃತಪಟ್ಟ ಯುವಕ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಯುವಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ನೌಫಾಲ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಈ ಅವಘಡದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕದ್ರಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
