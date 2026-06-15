ವಿಮಾ ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್: ಪತ್ನಿ, ಪ್ರಿಯಕರ ಸೇರಿ 9 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ; FSL ವರದಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್!
₹2 ಕೋಟಿ ವಿಮೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಜಿ ಯೋಧನನ್ನು ಪತ್ನಿಯೇ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ವರದಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 15, 2026 at 6:27 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿಮಾ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪತಿಯನ್ನು ಪತ್ನಿಯೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಮಕನಮರಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬೇಧಿಸಿದ್ದು, ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪತ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 9 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣ ಪಡೆದು, ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ವರದಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿರುವುದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಘೊಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಸಂದೀಪ್ ಕಲಗೌಡ ಮಂಜರಗಿ (46) ಕೊಲೆಯಾದವರು. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿಮಾ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ದುರಾಸೆಯಿಂದ, ಸಂದೀಪ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಆರೋಪಿ ಸುಮಾ ಮಂಜರಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ 9 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪತಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಕೊಲೆಯಾದ ಸಂದೀಪ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುಮಾ ಮಂಜರಗಿ, ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಪುಂಡಲೀಕ ಡೊಂಬರ್, ಆರ್ಎಂಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಭಸ್ಮೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿ ಎಫ್ಡಿಎ ಅಶೋಕ ಗುಜನಾಳ, ಎಫ್ಎಲ್ಎಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಗುಮಾಸ್ತ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ನಾಯಿಕ, ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಚನ್ನಯ್ಯ ಅಡವಿಸ್ವಾಮಿಮಠ, ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಿಎನ್ ನಾಗರಾಜ್, ಪುಂಡಲೀಕ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸಚಿನ್ ಸೇಲಾರ, ರಾಹುಲ್ ಜೋಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ 9 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂದೀಪ್ ಮಂಜರಗಿ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ಬೈಕ್ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹುಕ್ಕೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಘಟಪ್ರಭಾದ ಜೆ.ಜಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪತ್ನಿ ಸುಮಾ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಪುಂಡಲೀಕ ಡೊಂಬರ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಸಲಾಯಿನ್ ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿ ಹಾಗೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ನೀಡಿ ಸಂದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ನಂತರ, ಇದು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಯಮಕನಮರಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರದಂತೆ ಮಾಡಲು, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಆರ್ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರ್ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಅಂಶ ಬರದಂತೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 9 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತ್ತು ಘಟಪ್ರಭಾ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಡಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೂತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಪುನಃ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ (ಕಲಂ 103(1), 238 (ಬಿ), 3 (5) ಬಿಎನ್ಎಸ್) ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ವಿಷದ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಸಿರಿಂಜ್ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ರಾಮರಾಜನ್, "ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಿಷ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಂದೀಪ್ ಮಂಜರಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಸುಮಾ ಪ್ರಿಯಕರ ಪುಂಡಲೀಕ ಡೊಂಬರ್ ಪ್ರಕರಣ ಏನೇನು ಆಗಿದೆ..? ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
"ಪುಂಡಲೀಕ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈತನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ ಬಳಿ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾ ಹಾಗೂ ಪುಂಡಲೀಕ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ, ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸುಮಾ ಮತ್ತು ಪುಂಡಲೀಕ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಂದೀಪ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಮಾ ಹಣ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂದೀಪ್ ಅವರ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಅಪಘಾತದ ಬಳಿಕ ಸಂದೀಪ್ ಅವರನ್ನು, ಪುಂಡಲೀಕನ ಸಂಬಂಧಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಜೋಗಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಘಟಪ್ರಭಾದ ಜೆ.ಜಿ. ಕೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಓದುತ್ತಲೇ ಇದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಇಲ್ಲದ ಸಂದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಾಮು ಎಂಬಾತ ವಿಷ ಹಾಕಲು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇವರೇ ಒಂದು ಸಲಾಯಿನ್ ಬಾಟಲ್ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.
"ಆರೋಪಿ ಸುಮಾ ತಾಯಿ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾ ತಾಯಿಯಿಂದ ಆರ್ಎಂಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಭಸ್ಮೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಸವರಾಜ್ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಫ್ಡಿಎ ಅಶೋಕ್ ಗುಜನಾಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಶೋಕನ ಮೂಲಕ ಎಫ್ಎಲ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗುಮಾಸ್ತ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ್ ನಾಯಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಆತನಿಂದ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಚನ್ನಯ್ಯ ಅಡಿವಿಸ್ವಾಮಿಮಠ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಿಎನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ವರದಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತಾರೆ". ಹೀಗೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸ್ಪಿ ಕೆ. ರಾಮರಾಜನ್ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
"ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವರದಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂತಾ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದೆ. ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು, ಮೃತ ಸಲಾಯಿನ್ ಮಂಜರಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೇ, ಸುಮಾ ಮತ್ತು ಪುಂಡಲೀಕ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಕೆ. ರಾಮರಾಜನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
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