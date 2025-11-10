ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು: ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ; ಬಾಲಕನಿಗೆ ಮರ್ಮಾಂಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, FIR ದಾಖಲು

ತನ್ನದೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಹಪಾಠಿ ಮೇಲೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

MYSURU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರಂ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ ASSAULT
ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ: ಬಾಲಕನಿಗೆ ಮರ್ಮಾಂಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

November 10, 2025

ಮೈಸೂರು: ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹಪಾಠಿ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರಂನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಗಾಯಾಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪೋಷಕರು ತಡವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತಿದ್ದ ಗಾಯಾಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತರಗತಿಯ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದನು. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಇತರ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರಂದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಾಲಕನ ಮರ್ಮಾಂಗಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುವುದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಯವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ತಾಯಿ, ಈ ಸಂಬಂಧ ನವೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ನಗರದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರಂ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿಕೆ: ಸಂತ್ರಸ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಹಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. "ನಾನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದೆನು. ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 'ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಿಯಾ?' ಎಂದು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನಿಂದ 3 ಸಾವಿರ ಹಣ, ಮೊಬೈಲ್​ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಂದು" ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ತಾಯಿ ಹೇಳಿಕೆ: ಗಾಯಾಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ತಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ಹಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹೋದಾಗ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ನೀವು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅವರ ಬಳಿಯೇ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಗ ಹಲವು ಬಾರಿ ತನಗೆ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಅವರ ತರಗತಿ ಟೀಚರ್​ ಬಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ 'ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು, ಅವರು ಕೆಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಮಗ ಹಣ ನೀಡಿರುವುದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ತಿಳಿಯಿತು. ಅದನ್ನು ಅವನು ಲಾಸ್ಟ್​ ಮೂಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರದಿದ್ದರೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಗ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಾಯಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MYSURU
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ
ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರಂ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ
ASSAULT
STUDENT ASSAULTED BY HIS CLASSMATES

