ಮಂಗಳೂರಿನ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ ನಡೆದಿದ್ದು, 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಾಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 19, 2026 at 11:31 AM IST

ಮಂಗಳೂರು: ಬಾನತ್ತೆರ ನೋಡಿದರೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಗಾಳಿಪಟಗಳು. ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಷ್ಟೂ ದೂರ ಗಾಳಿಪಟಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು. ಈ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಕರಾವಳಿ ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ–2026ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂತು.

ಟೀಮ್​ ಮಂಗಳೂರು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಎನ್‌ಜಿಸಿ–ಎಂಆರ್‌ಪಿಎಲ್​ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಈ ಉತ್ಸವವು ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಬೀಚ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬಾನಂಗಳ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸಿತು.

ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಗಾಳಿಪಟ, ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ: ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಗಾಳಿಪಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕುದುರೆ, ಕೋಳಿ, ರೋಸ್, ಸನ್‌ಫ್ಲವರ್, ಗಿಡುಗ, ಏಲಿಯನ್, ಗಗನಯಾನಿ, ಶಾರ್ಕ್, ಮೀನು, ಆಕ್ಟೋಪಸ್, ಆನೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್, ಹುಲಿ, ಮೊಲ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ಚಿರತೆ, ಟೆಡ್ಡಿಬೇರ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್, ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರಗಳ ಗಾಳಿಪಟಗಳು ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದವು.

ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ (ETV Bharat)

ಪುಟ್ಟಪುಟ್ಟ ಗಾಳಿಪಟಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಗಾಳಿ ತುಂಬಿ ಬಲೂನ್‌ನಂತೆ ಹಾರಾಡುವ ಬೃಹತ್ ಏರೋಫಾಯ್ಸ್ ಗಾಳಿಪಟಗಳು, ಏಕ ದಾರದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಗಾಳಿಪಟಗಳು ಹಾರುವ ಸೀರೀಸ್ ಕೈಟ್‌ಗಳು, ರೆಕ್ಕೆಬಿಚ್ಚಿ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾರಾಡುವ ಗಾಳಿಪಟಗಳು, ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದಾಡುವ ಸ್ಟಂಟ್​ ಗಾಳಿಪಟಗಳು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದವು.

15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಾಟಗಾರರು ಭಾಗಿ: ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಇಟಲಿ, ಸ್ವೀಡನ್, ಇಂಡೋನೇಶಿಯಾ, ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಕೆನಡಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ವಿಯಟ್ನಾಮ್, ಕೊರಿಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ್​, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್​, ಉಕ್ರೈನ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ 32 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಾಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕೇರಳ, ಒಡಿಶಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಗಾಳಿಪಟ ತಂಡಗಳು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದವು. ಒಟ್ಟಾರೆ 62ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಾಟಗಾರರು ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ (ETV Bharat)

ಗಾಳಿಪಟ–ಕೇವಲ ಆಟವಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆ: ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಾಟ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯ ಆಟವಲ್ಲ. ಇದು ಗಾಳಿಯ ವೇಗ, ದಿಕ್ಕು, ಸಮತೋಲನ, ವಿನ್ಯಾಸ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಉತ್ಸವ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೂ ಈ ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಯೋಜಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಟೀಮ್‌ ಮಂಗಳೂರು ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು, "ಇದು 9ನೇ ವರ್ಷದ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿಪಟ ಆಯೋಜನೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ 15 ದೇಶಗಳ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಾಟಗಾರರು ಬಂದು ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್​ನ ಫೋರ್ ಲೈನ್ ಕೈಟ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ತಂಡದ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಟ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದರು.

ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ – ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ಅನುಭವ: ಮಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿ ಶಿವಾನಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ ನೋಡಿ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅತ್ಯಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಗಾಳಿಪಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಸವ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಜನರು ಬಂದು ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಮಾದರಿಯ ಗಾಳಿಪಟ, ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ಮನಸೆಳೆದಿದೆ" ಎಂದರು.

ಗಾಳಿಪಟ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದ ವೀಕ್ಷಕಿ ಸೂಕ್ತ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ರೀತಿಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗಾಳಿಪಟವೂ ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಗಾಳಿಪಟಗಳು ಕೇವಲ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸದ ಗಾಳಿಪಟಗಳು ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉತ್ಸವ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಶಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ (ETV Bharat)

ವಿದೇಶಿ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಾಟಗಾರರಾದ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಗಾಡಿಸ್ ವಿದಿಯತಿ (GADIS WIDIYATI) ಅವರು, "ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ನಾನು ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರ ಆತಿಥ್ಯ, ಉತ್ಸವದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಪಟಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಂದಿನ ಕನಸು – ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಸವ: ಟೀಮ್​ ಮಂಗಳೂರು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ, ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಭವ್ಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕನಸು ಹೊಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ, ಜನರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಕನಸು ನಿಜವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದೆ.

