ಕಲಿಯುಗದ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಸದಾಶಿವ ಬಾನೆ ತಾಯಿ ನಿಧನ: ತಾಯಿ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ಮಗನ ಕಂಬನಿ
Published : November 10, 2025 at 9:08 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ (ಬೆಳಗಾವಿ): ಕಲಿಯುಗದ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವ ಬಾನಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಸತ್ಯವ್ವ ಬಾನಿ (85) ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕಾರ್ತಿಕ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಕೆಂಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪುತ್ರ ಸದಾಶಿವ ಬಾನಿ ಅವರು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಂಢರಾಪುರದ ವಿಠಲ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಪಾಂಡುರಂಗ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದರು.
ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವೃದ್ಧೆ ಸತ್ಯವ್ವ ಅವರನ್ನು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸೋಮವಾರ (ನ.10) ಸದಾಶಿವ ಅವರ ತಾಯಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸದಾಶಿವ ಬಾನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹೆತ್ತವನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಲೋಕವೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಶತಾಯುಷಿ ಆಗುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಅವ್ವನನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಢರಾಪುರ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ದೇವರು ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಜೀವವೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನ ವಿಠಲನ ಪಾದ ಸೇರಲೇಬೇಕೆಂದು ತಾಯಿಯನ್ನು ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವ ಬಾನಿ ಅವರು 85 ವರ್ಷದ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸತ್ಯವ್ವ ಬಾನಿ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ 220 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಂಢರಾಪುರದವರೆಗೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆೆಯೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಕುಗ್ಗದೆ ಕೇವಲ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅದಮ್ಯ ಮಾತೃಪ್ರೇಮದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಬಾನಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ವಿಠ್ಠಲನ ಪರಮಭಕ್ತರು. ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಲು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಇವರದ್ದು. ನವೆಂಬರ್ ಎರಡರಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಏಕಾದಶಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 20ರಿಂದ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗುವುದೋ ಅಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಮತ್ತೆ ಮುಂಜಾನೆ ಯಾತ್ರೆ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
