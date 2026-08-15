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80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ: 161 ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕುಕ್ಕೆಯ 60 ಸಾವಿರ ಲಾಡುಗಳ ಪ್ರಸಾದ

80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ 60 ಸಾವಿರ ಲಾಡುಗಳ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

80th Independence Day Celebrations: 60,000 Laddu Prasad distributed to 161 educational institutions
ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 15, 2026 at 8:04 PM IST

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ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ/ದ.ಕ: ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಸುಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ 161 ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಮೂಲಕ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿತು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ದೇವಳದ ವತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 60 ಸಾವಿರ ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿತು.

80th Independence Day Celebrations: 60,000 Laddu Prasad distributed to 161 educational institutions
ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಪ್ರಸಾದವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವಳದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಈ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವೂ ದೊರೆಯಿತು.

ಇದಲ್ಲದೇ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ದೇವಳದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರೀ ದೇವರ ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

80th Independence Day Celebrations: 60,000 Laddu Prasad distributed to 161 educational institutions
ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ (ETV Bharat)

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ತಲುಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಮರವಂಜೆ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಎಂದು ದೇವಳದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರವಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸುತಗುಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

80th Independence Day Celebrations: 60,000 Laddu Prasad distributed to 161 educational institutions
ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ (ETV Bharat)

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TAGGED:

LADDU PRASAD
KUKKE SHRI SUBRAHMANYA TEMPLE
ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ
DAKSHINA KANNADA
INDEPENDENCE DAY

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