ETV Bharat / state

800 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಶಿಲ್ಪಮಂದಿರಕ್ಕೆ 4 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾರಿ: ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮರೆತ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ, ಬೇಕಿದೆ ತೂಗು ಸೇತುವೆ

ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಿಲ್ಪಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

800-year-old-sculpture-temple-in-okkunda-village-in-belagavi-needs-renovation
ಕಲ್ಲಗುಡಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತ್ರಿಕೂಟೇಶ್ವರ ಶಿಲ್ಪಮಂದಿರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 1, 2026 at 10:26 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ: ಆ ಊರಿಗೆ 3 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಆಧ್ಯ ಗ್ರಂಥ 'ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ'ದಲ್ಲಿ 'ತಿರುಳ್ಗನ್ನಡನಾಡು' ಅಂತಾ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಳೆ‌ ಊರಲ್ಲಿ 800 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಶಿಲ್ಪಮಂದಿರ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆ ಮಂದಿರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ‌ ಮಾತ್ರ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಿಯರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸುತ್ತಲೂ ನದಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ, ನಟ್ಟನಡುವೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿನಾಲಯಗಳು. ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಕೈಚಳಕದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಲದು. ಆದರೆ, ಈ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ತೆರಳಲು ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕಚ್ಚಾ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ತೆರಳುವ ದುಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ.

ಹಳೆ ಒಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಿಲ್ಪಮಂದಿರ (ETV Bharat)

ಹೌದು, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಒಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮವು 1972ರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಗ್ರಾಮವು 2 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹಳೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಿಲ್ಪಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂರು ಜಿನಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಮಂದಿರವು ತ್ರಿಕೂಟೇಶ್ವರ ಅಂತಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಜನರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲಗುಡಿ ಅಂತಾನೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

800 year old sculpture temple in okkunda village in belagavi needs renovation
ತ್ರಿಕೂಟೇಶ್ವರ ಶಿಲ್ಪಮಂದಿರ (ETV Bharat)

ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಕೈಚಳಕ, ಅದ್ಭುತ ಕೆತ್ತನೆ: ದೇಗುಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯಮಂಟಪ, ಮುಖಮಂಟಪದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಅರಳಿದ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನ, ಗರ್ಭಗುಡಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪಥ, ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕಮಲದ ಹೂವು ಸೇರಿ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ನಿಂತು ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಬಹುದು. ಮಂದಿರದ ತುಂಬಾ ಹರಡಿರುವ ಲತಾತೋರಣಗಳ(ಹೂಬಳ್ಳಿ) ಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಜೈನ ಧರ್ಮ ಕಡಿಮೆ‌ ಆಗುತ್ತಲೇ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತೀರ್ಥಂಕರ ಮೂರ್ತಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಶಿವಲಿಂಗ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮವು ಮುಳುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

800 year old sculpture temple in okkunda village in belagavi needs renovation
ತ್ರಿಕೂಟೇಶ್ವರ ಶಿಲ್ಪಮಂದಿರ (ETV Bharat)

ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮರೆತ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ: ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಮಂದಿರವು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಮಂದಿರ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅನುದಾನ ಕೊರತೆಯೋ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೋ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಮರಳು, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಯಂತ್ರಗಳು ಇಟ್ಟ ಇಟ್ಟಲ್ಲೇ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ‌. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಆಗಿರುವ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ಸಿ.ಬಿ.ಗಣಾಚಾರಿ, ''ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸವದತ್ತಿ ರಟ್ಟರ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಚಂಡಿಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದೇವಣಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬ ವತನದಾರರು ಈ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆಂದು ಮೂರನೇ ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿರುವ ಶಾಸನ ಈಗಲೂ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಚೌಕಾಕಾರದ ಕಂಬಗಳು, ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿರುವ ಹೂಬಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಡುವಿನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮೂಲವಾಗಿ ಎರಡು ಬಾಗಿಲು ಇದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ. 8 ತಿಂಗಳು ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ಮಂದಿರ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಆ ವೇಳೆ ನಡುಗಡ್ಡೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

800 year old sculpture temple in okkunda village in belagavi needs renovation
ತ್ರಿಕೂಟೇಶ್ವರ ಶಿಲ್ಪಮಂದಿರ (ETV Bharat)

''ಒಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮವು ಗಂಗರು, ಕದಂಬರು, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು, ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು, ಸವದತ್ತಿ ರಟ್ಟರು, ವಿಜಯನಗರ ಪಾಳೇಗಾರರು, ಬೆಳವಡಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು‌. ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾದಂತೆ ಒಕ್ಕುಂದ ಅಂದು ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 3ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ ಊರು ಎನ್ನಲು ಈಗಿರುವ ತ್ರಿಕೂಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಿಪಾಯ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಡಾ.ಸಿ.ಬಿ.ಗಣಾಚಾರಿ ಹೇಳಿದರು‌.

800 year old sculpture temple in okkunda village in belagavi needs renovation
ತ್ರಿಕೂಟೇಶ್ವರ ಶಿಲ್ಪಮಂದಿರ (ETV Bharat)

ಏನಿದು ತಿರುಳ್ಗನ್ನಡನಾಡು?: ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ತರುವಾಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವ ಪರಾಕಾಷ್ಟತೆಗೆ ಒಯ್ದವರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು. ಈ ವಂಶದ ಅರಸರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇಯ ಕೃಷ್ಣ, ಇಮ್ಮಡಿ ಗೋವಿಂದ, ಧ್ರುವ, ಮುಮ್ಮಡಿ ಗೋವಿಂದ ಮೊದಲಾದವರು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡ ಕೀರ್ತಿ ಇಂದಿಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗನಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ 'ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ'ವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಕಾರ ಶ್ರೀವಿಜಯ ಕೊಪ್ಪಳ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕುಂದ ಈ ನಾಲ್ಕು ನಾಡುಗಳನ್ನು ತಿರುಳ್ಗನ್ನಡ ನಾಡು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸದಭಿಸ್ತುತ ಮಪ್ಪೊಂಕುದದ ನಡುವಣ ನಾಡೆ ನಾಡೆ ಕನ್ನಡದ ತಿರುಳ್' ಎಂದರೆ ಸದಾಕಾಲ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ನಾಡು ಎಂದು ಒಕ್ಕುಂದವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

800 year old sculpture temple in okkunda village in belagavi needs renovation
ತ್ರಿಕೂಟೇಶ್ವರ ಶಿಲ್ಪಮಂದಿರ (ETV Bharat)

ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿಯವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು: ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿಯವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನಪದವು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಜನಪದದೊಳಗೆ ಕಿಸುವೊಳಲು (ಇಂದಿನ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು), ಕೊಪಣ ನಗರ (ಇಂದಿನ ಕೊಪ್ಪಳ), ಪುಲಿಗೇರಿ (ಇಂದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ) ಒಂಕ್ಕುಂದ (ಇಂದಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಒಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮ) ಈ ನಾಲ್ಕು ಊರುಗಳು ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ದೇವಿಯ ಮುಕುಟಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಂದಾದೀಪದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

800 year old sculpture temple in okkunda village in belagavi needs renovation
ತ್ರಿಕೂಟೇಶ್ವರ ಶಿಲ್ಪಮಂದಿರ (ETV Bharat)

ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ ತನ್ನ 'ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ'ದಲ್ಲಿ ಸಾಜದ ಪುಲಿಗೇರಿಯ ತಿರುಳ್ಗನ್ನಡದೊಳ್ ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ತಿರುಳ್ಗನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಂತೆ ರನ್ನನು ತನ್ನ 'ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯ'ದಲ್ಲಿ 'ಕನ್ನಡದ ಮೆರಡರನೊರರ ಕನ್ನಡಮಾ ತಿರುಳು ಕನ್ನಡಂ' ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶವಿದ್ದರೂ, ಅದರ ತಿರುಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮದು ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಈ ನೈಜ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವಿಸ್ತಾರತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

800 year old sculpture temple in okkunda village in belagavi needs renovation
ತ್ರಿಕೂಟೇಶ್ವರ ಶಿಲ್ಪಮಂದಿರ (ETV Bharat)

ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫೆ.1ರಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು, ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 'ತಿರುಳ್ಗನ್ನಡನಾಡು ಒಕ್ಕುಂದ ಉತ್ಸವ' ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

800 year old sculpture temple in okkunda village in belagavi needs renovation
ತ್ರಿಕೂಟೇಶ್ವರ ಶಿಲ್ಪಮಂದಿರ (ETV Bharat)

ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಊರಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಆಗಲಿ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಸಿ.ಕೆ.ಮೆಕ್ಕೇದ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮ ತಿರುಳ್ಗನ್ನಡನಾಡು‌ ಒಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತಾ ತೋರಿಸಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಲ್ಲಗುಡಿ ಮಾತ್ರ. ಇಂತಹ ಮಂದಿರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಮಂದಿರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆರಳಲು ಒಂದು ತೂಗು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾದ ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಜಲಗಿ ಅವರು ತೂಗು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 9 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಗುಡಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಉತ್ಖನನ ಆಗಬೇಕು. ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಶಾಸನಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ'' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ನಮ್ಮೂರು ಬಾದಾಮಿಯಂತೆ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣ ಆಗಲಿ: ''ಬಾದಾಮಿ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಐಹೊಳೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಕಮಲ ಬಸದಿ ಸೇರಿ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಪ್ರವಾಸಿತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳಷ್ಟೇ ಪುರಾತನವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮೂರಿನ ತ್ರಿಕೂಟೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಮೂರು ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಸುತ್ತಲೂ ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಇತಿಹಾಸದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಹುದು'' ಎಂದು ತಿರುಳ್ಗನ್ನಡನಾಡು ಒಕ್ಕುಂದ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶೋಕ ಭದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.

800 year old sculpture temple in okkunda village in belagavi needs renovation
ತ್ರಿಕೂಟೇಶ್ವರ ಶಿಲ್ಪಮಂದಿರ (ETV Bharat)

ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು?: ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಶಿಲ್ಪಮಂದಿರದ ಸುಂದರವಾದ ಕೆತ್ತನೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಸವಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಂತವರಿಗಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ ತಾಕತ್ತು ಈ ಮಂದಿರಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೋಟೆಲ್​ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಊಟ, ನೀರು ತಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಬೈಲಹೊಂಗಲದಿಂದ 6 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 2 ಕಿ.ಮಿ. ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹಳೆ ಒಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದರೆ ಮುಂದೆ ನೀವೆಲ್ಲಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡಲು ಬಂದಿರುವ ಕಲ್ಲಗುಡಿ ಎಂಬ ತ್ರಿಕೂಟೇಶ್ವರ ಶಿಲ್ಪಮಂದಿರದ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ವಾಹನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕುರ್ಚಿಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ನಂಟು!; ಮೈಸೂರಿನ ಕಲಾವಿದನ ಕೈಚಳಕದಿಂದ ಅರಳಿದ ಕಲಾ ಕೆತ್ತನೆಯ ಪೀಠ ಹೀಗಿದೆ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೋರಿಕೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಾಲ್: ಇದರಿಂದಾಗುವ ಉಪಯೋಗ, ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಗೋವುಗಳ ಸಗಣಿ - ಮೂತ್ರದಿಂದ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆ: ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಆಸರೆಯಿಂದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಬಡಜೀವಿ

TAGGED:

OKKUNDA VILLAGE TEMPLE
BELAGAVI
ಒಕ್ಕುಂದ ತ್ರಿಕೂಟೇಶ್ವರ ಶಿಲ್ಪಮಂದಿರ
TEMPLE ON MALAPRABHA RIVER BANK
OKKUNDA TEMPLE NEEDS RENOVATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.