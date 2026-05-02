160 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 3.05 ಎಕರೆ ಕಬಳಿಕೆ ಆರೋಪ: 8 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಐವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 2, 2026 at 9:26 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು: ನಕಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಬಿಡಿಎ) ಸೇರಿದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 3.05 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕಬಳಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್, ಮಾಜಿ ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಲ್.ಸಿ.ನಾಗರಾಜ್ ಸೇರಿ 8 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಬಿಡಿಎ ವಿಚಕ್ಷದಳದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಬಿ.ಹನುಮಂತರಾಯ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ಸಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್, ಸಹಚರರಾದ ಮಾರುತಿ ಕುಮಾರ್, ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್, ಪ್ರದೀಪ್, ಎಚ್.ಆರ್ ಉಮೇಶ್, ಎಲ್ ಸಿ.ನಾಗರಾಜ್ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಐವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದ ಉತ್ತರ ಹಳ್ಳಿಯ ಕೊತ್ತನೂರಿನ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 176/1ರಲ್ಲಿ 2.35 ಎಕರೆ ಹಾಗೂ 177/1ರಲ್ಲಿ 10 ಗುಂಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 3.05 ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದ ಇ.ಆರ್. ಆರ್. ಫಾಲ್ಕರ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಇವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿ ಮೇರಿಯಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಬಿಡಿಎಗೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿತ್ತು.

ಇದೇ ಜಾಗವನ್ನ ಮಾರುತಿ ಕುಮಾರ್ ತಾತ ನಾರಾಯಪ್ಪಎಂಬುವರು ನಕಲಿ ವಿಲ್ (ಮರಣ ಶಾಸನ ಪತ್ರ) ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂದಾಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಆದೇಶ ಪಡೆದು, ಕ್ರಯಪತ್ರ, ಜಿಪಿಎ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ 160 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಜಾಗವನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಎಂಬುವರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಬಿಡಿಎ ಜಾಗವನ್ನ ಕಬಳಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

3.05 ಎಕರೆ ಪೈಕಿ 10 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವನ್ನ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಇನ್ನುಳಿದ ಜಾಗವನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. 2008ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಕಬಳಿಸಲು ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಒಳಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ. ದೂರ ಸಂಬಂಧಿ ಮಾರುತಿ ಕುಮಾರ್ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಾರುತಿ ತಾತ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಅವರು 1957ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 176/2ರಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಖರೀದಿ ವೇಳೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಬೆರಳಚ್ಚು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಕಲಿ ವಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ. ವಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಹೆಸರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬೆರಳಚ್ಚು ಹಾಗು ವಿಲ್ ನ್ನ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ (ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್) ಕಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ದೃಢವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಜಿ ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್: 2008ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಲ್.ಸಿ.ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ನಕಲಿ ಮರಣಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಆದೇಶದಂತೆ ವಿಲ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಎ.ಸಿ.ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಹೂಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಆರೋಪ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ಧಾರೆ.

ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು: ಒಳಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳು 3.05 ಎಕರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಬಳಿಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಎಂಟು ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಡಿಎ ಎಸ್ಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

