ಹುಣಸೂರಿನ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 8 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದರೋಡೆ: ತನಿಖೆಗೆ 5 ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚನೆ
ಹುಣಸೂರಿನ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮಾಲೀಕರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : December 30, 2025 at 3:38 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಹುಣಸೂರಿನ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 8 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದರೋಡೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ಫಾತಿಮಾ ಮಂಜಿಲ್ ಅವರು ಹುಣಸೂರು ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:04 ನಿಮಿಷದಿಂದ 2:09 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ದರೋಡೆಕೋರರು ಅಂಗಡಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗನ್ ತೋರಿಸಿ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಕೆ.ಜಿ 34 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಡೈಮಂಡ್ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಲೀಕರಾದ ಫಾತಿಮಾ ಮಂಜಿಲ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
5 ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳಿಂದ ಶೋಧ: ದರೋಡೆಕೋರರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಐವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಐದು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ತಂಡಗಳು ದರೋಡೆಕೋರರು ಮುಖಚಹರೆಯನ್ನು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದರೋಡೆಗೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಬೈಕ್ಗಳ ನಂಬರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ತುಂಬಲು ತಂದಿದ್ದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹುಣಸೂರಿನಿಂದ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರದ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದರೋಡೆಕೋರರು ಎರಡು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಜೊತೆ ಹೊರಟು ನಂತರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ದರೋಡೆಕೋರರು ಎರಡು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿವೆ.
ಈ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಧಿಕಾರಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಇಂದು ದರೋಡೆ ನಡೆದ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.
ದರೋಡೆಕೋರರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಐದು ತಂಡಗಳ ಜೊತೆ ಮೈಸೂರಿನ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.
ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದಾಗಿ ಎಸ್ಪಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
