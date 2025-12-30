ETV Bharat / state

ಹುಣಸೂರಿನ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 8 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದರೋಡೆ: ತನಿಖೆಗೆ 5 ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚನೆ

ಹುಣಸೂರಿನ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮಾಲೀಕರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GOLD SHOP ROBBERY
ಹುಣಸೂರಿನ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ದೃಶ್ಯ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 30, 2025 at 3:38 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಹುಣಸೂರಿನ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 8 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದರೋಡೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ಫಾತಿಮಾ ಮಂಜಿಲ್ ಅವರು ಹುಣಸೂರು ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಎಫ್​ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪ್​​​ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:04 ನಿಮಿಷದಿಂದ 2:09 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ದರೋಡೆಕೋರರು ಅಂಗಡಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗನ್ ತೋರಿಸಿ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಕೆ.ಜಿ 34 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಡೈಮಂಡ್ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಲೀಕರಾದ ಫಾತಿಮಾ ಮಂಜಿಲ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

5 ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳಿಂದ ಶೋಧ: ದರೋಡೆಕೋರರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಡಿವೈಎಸ್​ಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಐವರು ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಐದು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ತಂಡಗಳು ದರೋಡೆಕೋರರು ಮುಖಚಹರೆಯನ್ನು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದರೋಡೆಗೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಬೈಕ್​​ಗಳ ನಂಬರ್​​ಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ತುಂಬಲು ತಂದಿದ್ದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹುಣಸೂರಿನಿಂದ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರದ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದರೋಡೆಕೋರರು ಎರಡು ಬೈಕ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಜೊತೆ ಹೊರಟು ನಂತರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುಲಾಗಿದೆ.

ಸದ್ಯ ದರೋಡೆಕೋರರು ಎರಡು ಬೈಕ್​​​ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿವೆ.

ಈ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಧಿಕಾರಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಇಂದು ದರೋಡೆ ನಡೆದ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.

ದರೋಡೆಕೋರರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಐದು ತಂಡಗಳ ಜೊತೆ ಮೈಸೂರಿನ ಎಸ್​ಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.

ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದಾಗಿ ಎಸ್​ಪಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

