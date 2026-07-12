ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 8 ದಂಪತಿಗಳು; 1.77 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥ
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ದಂಪತಿಗಳು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 12, 2026 at 7:43 PM IST
ಕಾರವಾರ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ) : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ, ಜುಲೈ 11ರಂದು ಕಾರವಾರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ದಂಪತಿಗಳು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮರು ಮದುವೆಯಂತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ಈ ಬಾರಿಯ ಅದಾಲತ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಮರೆತು ಒಂದಾದ 8 ಜೋಡಿಗಳು : ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರದ 1, ಅಂಕೋಲಾದ 2, ಹೊನ್ನಾವರದ 1, ಯಲ್ಲಾಪುರದ 1, ಹಳಿಯಾಳದ 2 ಹಾಗೂ ದಾಂಡೇಲಿಯ 1 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 8 ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಿವೆ.
ವಿರಸಗೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಹಿರಿಯರ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ, ಪರಸ್ಪರರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ನಡೆದ ಈ ದಂಪತಿಗಳ ಪುನರ್ಮಿಲನ ನೆರೆದಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿತು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ವಕೀಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹಾರ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತೆರಳಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸುಮಾರು 23 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿವೆ.
1.77 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥ ; ₹49.61 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 25 ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಒಟ್ಟು 45,925 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 1,70,887 ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ 6,731 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 1,77,618 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ, ಪರಿಹಾರ, ದಂಡ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 49 ಕೋಟಿ 61 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು(49,61,59,076-00/-) ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳು ; ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 35 ಕುಟುಂಬಗಳ ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿದಿವೆ. 370 ಚೆಕ್ ಅಮಾನ್ಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡು, ₹10,77,83,959 ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ. 50 ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡು, ಬಾಧಿತರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹3,96,05,000 ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತರೆ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು : 27,532 ವ್ಯಾಜ್ಯಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ 335 ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಇತರೆ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, ₹20,09,74,134 ಮೊತ್ತ ರಾಜಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 5,895 ಇತರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ₹2,08,91,776 ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. 111 ವ್ಯಾಜ್ಯಪೂರ್ವ ಮತ್ತು 8 ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡು ₹1,24,53,080 ಮೊತ್ತ ರಾಜಿಯಾಗಿದೆ. 134 ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ₹77,41,773 ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್, ಆಸ್ತಿ ಕರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 90,830 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ₹15,99,175 ಮೊತ್ತ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಲು ಮತ್ತು ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದಾಗಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ವಕೀಲರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ, ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತರು, ಭೂ ಮತ್ತು ಗಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ. ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೂ ಆದ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಸಿ. ಎಂ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥ (ಬಂಟ್ವಾಳ) : ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ 2015ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪತಿ, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು.
ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅನಿಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ. ಪಿ. ಅವರ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದ ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಂದಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ವಕೀಲರಾದ ಪಿ. ಬಾನುಶಂಕರ ಮತ್ತು ಪಿ. ಜಯರಾಮ ರೈ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಹವಕೀಲರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ದಂಪತಿ ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ಜತೆಯಾದರು.
3.86 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ರಾಜಿ, ವಸೂಲಾತಿ : ಸಿವಿಲ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಇತರೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಯಿತು. 19 ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ರೂ. 49,48,941 ಮೊತ್ತ ರಾಜಿ, 257 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ರೂ. 13,00,124 ಮೊತ್ತದ ದಂಡ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪಾವತಿಗಳು ವಸೂಲಿಯಾದವು. 42,322 ದಾವೆ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡು ಒಟ್ಟು 3,86,26,969 ರೂ ಮೊತ್ತದ ರಾಜಿ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಅನಿಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ. ಪಿ. ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆ. ಎಸ್. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಕು. ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂ. ಬಂಟ್ವಾಳ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಚರ್ಡ್ ಕೊಸ್ತ ಎಂ. ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರಾದ ಹರಿಣಿ ಕುಮಾರಿ ಡಿ. ಹಾಗೂ ಸರಸ್ವತಿ, ಅಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲ ಬಿ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಶೆಣೈ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವಕೀಲರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ರಾಜಿ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
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