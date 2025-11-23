ETV Bharat / state

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್​ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅಪಹರಣ; ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್​ ಸಹಿತ 8 ಜನರ ಬಂಧನ

ಪೊಲೀಸರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್​​ ಸೆಂಟರ್​ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್​ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲು ಬಳಸಿದ್ದ ಕಾರು. (ETV Bharat)
November 23, 2025

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಲ್​​ ಸೆಂಟರ್​​​​ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ಸಹಿತ 8 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕೋರಮಂಗಲ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಚಲಪತಿ, ಭರತ್, ಪವನ್, ಪ್ರಸನ್ನ, ಅತೀಕ್, ಜಬೀವುಲ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಜನರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಚಲಪತಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಡ್​​ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್​ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗ್ನೇಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಸಾರಾ ಫಾತೀಮಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಳಿಕೆ. (ETV Bharat)

ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್​​ ಟೆಲಿಕಾಂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೆಸರಿನ ಕಾಲ್​​ ಸೆಂಟರ್​ ಬಳಿ ತೆರಳಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ತಾವು ಪೊಲೀಸರು ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಪವನ್, ರಾಜ್‌ವೀರ್, ಆಕಾಶ್, ಅನಸ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು.

ನಂತರ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟು, ಕಂಪನಿಯ ಆಪರೇಷನಲ್​​ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​ ಖಾತೆಯಿಂದ 18 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಪೊಲೀಸರು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಲಾಡ್ಜ್​​ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಪಹೃತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ 8 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2 ಕಾರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಾಲ್​​ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗ್ನೇಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಸಾರಾ ಫಾತೀಮಾ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೋರಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್​​ ಟೆಲಿಕಾಂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್​ ಎಂಬ ಕಾಲ್​ ಸೆಂಟರ್​ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 4 ಜನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​ ಲೆವಲ್​ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು 8 ಜನ ಬಂದು ನಾವು ಪೊಲೀಸ್​ನವರು, ಬನ್ನಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಎಂಬ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಪಹರಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆಪರೇಷನ್​ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​ ಎಂಬ ಖಾತೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗೆ ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 4.30 ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ 4 ತಂಡ ರಚಿಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿ 8 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅಪಹರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

