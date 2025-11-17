ETV Bharat / state

ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ: ಏಳನೇ ಮೇಳ ಆರಂಭ

ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಏಳನೇ ಮೇಳ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

DAKSHINA KANNADA YAKSHAGANA SEVENTH YAKSHAGANA MELA ಕಟೀಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಏಳನೆ ಮೇಳ
ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ಮೇಳ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 17, 2025 at 2:05 PM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್​ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜನಪದೀಯ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬುಗೆಯ ಆಚರಣೆಯೂ ಹೌದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವಿದ್ದು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕಿರುವ ವಿಪರೀತ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ಏಳನೇ ಮೇಳವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪುರಾತನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಈ ಮೇಳಗಳು ಕೇವಲ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ಅವು ಭಕ್ತಿಯ ಸೇವೆ, ಹರಕೆಯ ಈಡೇರಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇವಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿವೆ.

ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ (ETV Bharat)

ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಜನರಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಟೀಲು ದುರ್ಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಚಲ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಜತ ದುಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೂಢಳಾದ ನಂದಿನಿ ತಟದ ಮಹಾಮಾತೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳ ಬಯಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆ-ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಈ ತಿರುಗಾಟದ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಬರುತ್ತದೆ.

ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹರಕೆ: ಮೇ ತಿಂಗಳ ಪತ್ತನಾಜೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇ ಮೂಲಾಧಾರ. ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ಕಲೆ ದೇವರ ಸೇವಾರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಸುಖ-ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹರಕೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ
ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ (ETV Bharat)

1,050 ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಟೀಲಿನ ಶ್ರೀ ದೇವಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಮೇಳಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಏಳಕ್ಕೇರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1,050 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 450 ಆಟಗಳು ಖಾಯಂ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, 240 ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವುಗಳಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಏಳು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾಗಿವೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ 840 ಆಟಗಳು ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದವು.

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಕಟೀಲು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅಗರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಾಗವತರು ಮತ್ತು ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತರು ರಚಿಸಿದ 'ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ' ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಮೇಳದಲ್ಲೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 90ರಿಂದ 100 ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನ, ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ಯಕ್ಷಗಾನ
ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ಮೇಳ (ETV Bharat)

350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗಿ: ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದೂವರೆ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹಳೆಯದು. ಮೊದಲ ಮೇಳ ಆರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದರೂ, 1975ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮೇಳ, 1982ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮೇಳ, 1993ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೇಳ, 2010ರಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಮೇಳ, 2013ರಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಮೇಳ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಏಳನೇ ಮೇಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಳು ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಂಗಕರ್ಮಿಗಳು, ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಕ್ತರ ದೇಣಿಗೆಯಿಂದ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಿರೀಟಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ತೊಟ್ಟಿಲುಗಳು, ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದೆಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಮೇಳದಲ್ಲೂ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಿರೀಟ ದೇವಿಗೆ, ಸಣ್ಣದು ಗಣಪತಿಗೆ, ಚಕ್ರ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ.

ಆಟದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾದ ಚೌಕಿ ದೇವಾಲಯದಂತೆ ಭಕ್ತರು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಟ ಆಡಿಸುವುದೂ ಹರಕೆ, ನೋಡುವುದೂ ಸೇವೆ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ವಿಧಿವಿಧಾನ, ಪರಿಕರ, ವೇಷಭೂಷಣ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಮೇಳಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ. ವಾರ್ಷಿಕ 1100 ಸೇವೆಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ 500 ಖಾಯಂ ಆಟಗಳು. ಇದು ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ಯಕ್ಷಗಾನ
ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ಮೇಳ (ETV Bharat)

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲಿನ‌ ಆನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕ ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಅಸ್ರಣ್ಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೊದಲ ಮೇಳ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಯಿತೆಂಬ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಏಳನೇ ಮೇಳ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಏಳು ಮೇಳ ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಟೀಲು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 840 ಯಕ್ಷಗಾನ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 500 ಖಾಯಂ‌ ಆಟಗಳಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರುವ 4,000 ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಇದು ಸೇವೆ ನೀಡಲು 10ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

