ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ 78.79 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ, 3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ
ಜುಲೈ 11ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಲಾದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ 78.79 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ, 3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 15, 2026 at 10:21 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಜುಲೈ 11ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಲಾದ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ 78.79 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನು ಸಿವರಾಮನ್ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಧಾನಪೀಠ, ಧಾರವಾಡ, ಕಲಬುರಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 977 ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 11ರಂದು ಏಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ 2.54 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಜ್ಯಪೂರ್ವ 76.25 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 78.79 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ 19 ಲಕ್ಷ ಕೇಸ್ ಇತ್ಯರ್ಥ: 2019ರಿಂದ 2026ರವರೆಗೆ 5.05 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಂಚಾರ ಚಲನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, 2,727 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 1991ರಿಂದ 2022ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1.76 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2026ರ ಜೂನ್ 21ರಿಂದ ಜುಲೈ 10ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ 19.13 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ 55 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 1,212 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ 61.99 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಬಾರಿಯ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ನ ಐದು ಹೈಲೈಟ್ಸ್:
- 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ 1,544 ಪ್ರಕರಣಗಳು, 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ 330 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಳೆಯದಾದ 24 ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾಜಿ ಸಂದಾನದ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿವೆ.
- 1,948 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಮುಕ್ತಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾರಿ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ರೂ. 8 ಲಕ್ಷದ ಸಾಲದ ವಿವಾದವನ್ನು ಒನ್ - ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರೂ. 15,000ಕ್ಕೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
- ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 2.45 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳಿಂದ ದೂರಾಗಿದ್ದ 315 ದಂಪತಿಗಳು ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ನ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಫಲವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಹಿ ನೆನಪು ಮರೆತು ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮುಂದಿನ (ಮೂರನೇ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜುಲೈ 18ರಂದು ವಿಶೇಷ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್: ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಶೇಷ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 64,191 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ವಿಶೇಷ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ - 'ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾರೋಹ' ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
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