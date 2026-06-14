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23 ತೆನೆ ರಾಗಿ, ಹಸಿರು ಕಂಬಿ ರಾಗಿ, ಉದರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ರಾಗಿ: ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಕಡೆ ಇಂದಿಗೂ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ 77 ರಾಗಿ ತಳಿ!

ರಾಗಿಯಲ್ಲಿಯೂ 77 ತಳಿಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವಧಾನ್ಯ ರೈತ ಕಂಪನಿ ಸಾರುತ್ತಿದೆ.

77 RAGI VARIETIES
ರಾಗಿ ತಳಿಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 14, 2026 at 8:53 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ, ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೀವು ಎಂದು ದಸರಾ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯ ಮಹತ್ವ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ರಾಗಿಯೆಂದರೆ ಒಂದೇ ತಳಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಬಹುತೇಕರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಗಿಯಲ್ಲಿಯೂ 77 ತಳಿಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಕಡೆ ಇಂದಿಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವಧಾನ್ಯ ರೈತ ಕಂಪನಿ ಸಾರುತ್ತಿದೆ.

ರಾಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುರಾಗಿ, ಕಪ್ಪುರಾಗಿ ಈ ಎರಡು ರಾಗಿಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಜೇನುಗೂಡು ರಾಗಿ, 23 ತೆನೆ ರಾಗಿ, ಹಸಿರು ಕಂಬಿ ರಾಗಿ, ಉದರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ರಾಗಿ, ಗೆಜ್ಜೆ ರಾಗಿ, ಗಿಣಿ ಮೂಲಿ ರಾಗಿ, ನಾಶಿನಿ ರಾಗಿ, ಕೋಳಿಮೊಟ್ಟೆರಾಗಿ, ರಾಜಕೊಡರಾಗಿ, ಮಳಲಿ ಲೋಕಲ್‌ರಾಗಿ, ನಾಕುರಾಗಿ, ಇಂಡಾಪರಾಗಿ, ನೇಪಾಳ ರಾಗಿ, ತೈದಲುರಾಗಿ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 77 ರಾಗಿಯ ತಳಿಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ದೇವಧಾನ್ಯ ರೈತ ಕಂಪನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಿಂದ 30 ವರ್ಷ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ(ಬಿ.ಪಿ), ಮಧುಮೇಹ(ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ) ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋದರೆ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ರಾಗಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗ, ಎಐ ಯುಗ ಎಂತದ್ದೇ ಯುಗ ಬರಲಿ, ರಾಗಿಯ ಬೆಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಇದೀಗ ದೇವಧಾನ್ಯ ರೈತ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೈಸೂರಿನ ನಂಜರಾಜ ಬಹುದ್ದೂರ್ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಬೀಜ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯ ತಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರು, ರಾಗಿಯ ತಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟು, ಖರೀದಿ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಧಾನ್ಯ ರೈತ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಂಜುಳಾ ಸಣಗಾದ್, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಧಾನ್ಯ ರೈತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಐದು ಸಾವಿರ ರೈತರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಗಿ, ಸಾಮೆ, ನವಣೆ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ 77 ತಳಿಗಳು ಇದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉಂಡೆರಾಗಿ ಬಿಸಿ ಹಿಟ್ಟು, ಇತರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಶುಗರ್, ಬಿಪಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಲೈನ್ ಶೋಯಿಂಗ್, ಗುಳಿರಾಗಿ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಗುಳಿರಾಗಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಲೈನ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 23 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರಾಗಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

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77 VARIETIES OF MILLET
77 RAGI VARIETIES

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