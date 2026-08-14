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ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.74ರಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ: ಕೃಷ್ಣಾ, ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒಳಹರಿವು

ಇಂದು ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 1.3 ಟಿಎಂಸಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 6.2 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.

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ಜಲಾಶಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2026 at 3:09 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 895.65 ಟಿಎಂಸಿ ಪೈಕಿ, ಇಂದಿನ ವೇಳೆಗೆ 660.66 ಟಿಎಂಸಿ (74%) ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ವಯ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 10.0 ಟಿಎಂಸಿ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 45,251 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​​ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ: ​ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 114.57 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 89.88 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15,060 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 12,310 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ. ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 49.45 ಟಿಎಂಸಿ ಪೈಕಿ 31.52 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ, ಈ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 3,150 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು, 2,310 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 19.52 ಟಿಎಂಸಿ ಪೈಕಿ 18.30 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 8,230 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 10,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ. ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 37.10 ಟಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ 31.88 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
4,264 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು 500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ. ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 8.50 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 8.18 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 3,857 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು 3,941 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವಿದೆ.

ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ: ​ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 422.45 ಟಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 369.92 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 71,863 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 28,690 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 123.08 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, 120.42 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 25,023 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 18,325 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ.

ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 33.31 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, 33.22 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 20,459 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 20,460 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 105.79 ಟಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ 89.44 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. 27,897 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು 4,665 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ. 51.00 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 49.87 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು 9,469 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 2,640 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ. ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 37.73 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, 21.46 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2,973 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು 794 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 71.54 ಟಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ 55.51 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, 4,438 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 202 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ.

​ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಜಲಾಶಯಗಳು: ​ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯದ ಜಲಾಶಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 328.21 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 177.64 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 28,241 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 4,251 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ. ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ 80.98 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. 13,079 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 3,924 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ.

ಸೂಪಾ ಜಲಾಶಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 145.33 ಟಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 80.06 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 12,645 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು 327 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಾರಾಹಿ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 31.13 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, 16.61 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2,517 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಇದ್ದು, ಹೊರಹರಿವು ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 30.42 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 23.22 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ 10 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವಿದ್ದು, ಆ ಪೈಕಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ 2.4 ಟಿಎಂಸಿ, ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 1.3 ಟಿಎಂಸಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 6.2 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.

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TAGGED:

CAUVERY BASIN
RAINFALL IN KARNATAKA
BENGALURU
ಜಲಾಶಯ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ
WATER STORAGE IN DAM

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