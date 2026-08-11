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ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.72ರಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ: ಭರ್ತಿಯಾಗುವತ್ತ ಆಲಮಟ್ಟಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಡ್ಯಾಂಗಳು!

ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.72ರಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಆಲಮಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣಪುರ ಡ್ಯಾಂ ಭಾಗಶಃ ಭರ್ತಿಯತ್ತ ಸಾಗಿವೆ.

KARNATAKA DAMS
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2026 at 1:34 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ(ಕೆಎಸ್ಎನ್‌ಡಿಎಂಸಿ)ದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಂತೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ 14 ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 642.40 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಜಲಾಶಯಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 72ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ.

ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವು:

  • ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1,78,147 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 82,666 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಒಟ್ಟು ಒಳಹರಿವು 15.4 ಟಿಎಂಸಿ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 11.1 ಟಿಎಂಸಿ, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ 2.5 ಟಿಎಂಸಿ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 1.8 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.
  • ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ಒಟ್ಟು 114.57 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 88.93 ಟಿಎಂಸಿ (ಶೇಕಡಾ 78) ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20,903 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು 13,908 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
  • ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದ 8.26 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 97 ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 5,644 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 5,375 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ.
  • ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 37.10 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, 31.05 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 84 ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳಹರಿವು 3,117 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹಾಗೂ ಹೊರಹರಿವು 500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ತಲುಪಿದೆ.
  • ​ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ (ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ) ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 49.45 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, 30.90 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 62 ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳಹರಿವು 8,357 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹಾಗೂ ಹೊರಹರಿವು 2,325 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
  • ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 19.52 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, 18.72 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 96 ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 9,660 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 11,583 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ.

ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ:

  • ​ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 422.45 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 359.07 ಟಿಎಂಸಿ (ಶೇಕಡಾ 85) ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ 1,28,822 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು 66,497 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.​
  • ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 71.54 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, 54.23 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 76 ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳಹರಿವು 9,552 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹಾಗೂ ಹೊರಹರಿವು 200 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಆಗಿದೆ.
  • ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 105.79 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, 82.60 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 78 ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳಹರಿವು 41,167 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹಾಗೂ ಹೊರಹರಿವು 1,630 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ತಲುಪಿದೆ.
  • ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 51.00 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, 48.09 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 94 ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳಹರಿವು 8,204 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹಾಗೂ ಹೊರಹರಿವು 2,784 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ.
  • ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 37.73 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, 20.71 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 55 ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳಹರಿವು 3,376 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹಾಗೂ ಹೊರಹರಿವು 194 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
  • ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 123.08 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, 120.59 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 98 ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 69,104 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 60,450 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ.
  • ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 33.31 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, 32.84 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 99 ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳಹರಿವು 57,938 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹಾಗೂ ಹೊರಹರಿವು 61,758 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ತಲುಪಿದೆ.
  • ​ರಾಜ್ಯದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಜಲಾಶಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 328.21 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 171.14 ಟಿಎಂಸಿ (ಶೇಕಡಾ 52) ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 28,422 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು 2,261 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ.
  • ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, 77.84 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 51 ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳಹರಿವು 16,259 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹಾಗೂ ಹೊರಹರಿವು 556 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಆಗಿದೆ.
  • ಸೂಪಾ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 145.33 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, 77.42 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 53 ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳಹರಿವು 10,290 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹಾಗೂ ಹೊರಹರಿವು 1,705 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
  • ವಾರಾಹಿ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 31.13 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, 15.88 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 51 ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳಹರಿವು 1,873 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದ್ದು, ಹೊರಹರಿವು ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ.
  • ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 30.42 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 23.26 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 76 ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ‌ ಹರಿವು: 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ 319 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ!

TAGGED:

DAM WATER LEVEL
MAJOR RESERVOIRS
ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ
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KARNATAKA DAMS

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