ದ.ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಬಾಧಿತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ 72 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು, ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಸಾವು

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 72 ಹೊಸ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಬಾಧಿತರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Endosulfan victims
ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಬಾಧಿತರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 7, 2025 at 7:16 PM IST

ವರದಿ: ಪ್ರಕಾಶ್.ಜಿ

ಸುಳ್ಯ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ವಿಷದ ಪ್ರಭಾವ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿರುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷವೇ 72 ಹೊಸ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಬಾಧಿತರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇನ್ನೂ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2023ರಲ್ಲಿ 119 ಹಾಗೂ 2024ರಲ್ಲಿ 128 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿ ನಡೆದ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ 49 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ, 23 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಬಾಧಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 4,940ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಾಧಿತೆಯ ಮರಣ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಷದ ರೇಷ್ಮಾ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ದೋಷದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದುಃಖದ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ರೇಷ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಭಾಗ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದೇ ಕಳೆದಿದ್ದು, 85% ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್‌ಟಿಐ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಂಜೀವ ಕಬಕ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ರೇಷ್ಮಾ ಅವರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೊದಲ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ರೇಷ್ಮಾರ ಔಷಧಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಗಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ನೀಡುವಂತೆ ಅನೇಕ ಮನವಿಗಳು, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಮಾತ್ರವೇ ಸರ್ಕಾರ ನೆರವು ನೀಡಿತು. ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಡೋ ಸಲ್ಫಾನ್ ಬಾಧಿತರಿಗೆ ಸಿಗುವ ₹4000 ಮಾಸಿಕ ಭತ್ಯೆ, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಫಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಔಷಧಿಗಳ ಸರಬರಾಜು, ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಬಾಧಿತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಪಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Endosulfan victims
ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಬಾಧಿತರು (ETV Bharat)

"ಬಾಧಿತರ ಪರವಾಗಿರುವ ಹೋರಾಟ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಈಗಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೃತ ಬಾಧಿತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರ ನೀತಿ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ನಿಷೇಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಈಗಿನ ಕೃಷಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಔಷಧಿಗಳ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕೀಟನಾಶಕದ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಡೆದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈಗ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ತರಹ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಔಷಧಿಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಲೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಡೋ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

