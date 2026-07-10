ಹಾಸನ: ಗಮನ ಸೆಳೆದ 72 ಕೆ.ಜಿಯ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು! ಅಮೆರಿಕದ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್?
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಬ್ಬನಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಾಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಮೂರು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಲಸು ಹಾಗೂ ಮಾವು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
Published : July 10, 2026 at 12:01 PM IST
ಸಕಲೇಶಪುರ(ಹಾಸನ): ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಲಸು ಹಾಗೂ ಮಾವು ಮೇಳದಲ್ಲಿ 72 ಕೆ.ಜಿಯ ಗಜ ಗಾತ್ರದ ಹಲಸು ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿತು.
ಹೆಬ್ಬನಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಪ್ರತಾಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ತೋಟದ ಮರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ವೆನ್ಶನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಹಲಸು ಹಾಗೂ ಮಾವು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಈ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ದೈತ್ಯ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆರಗಾದರು. ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇಬ್ಬರು ಎತ್ತಿ ತೂಕ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
54.43 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಇದುವರೆಗಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಎಂದು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಬ್ಬನಹಳ್ಳಿಯ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು 72 ಕೆ.ಜಿ ತೂಗುತ್ತವೆ.
"ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತೂಕದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತಳಿ ಇಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇವೇ ಇರಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುವ ಹಲಸು ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಹಣ್ಣಿನ ತೂಕ 54.43 ಕೆ.ಜಿ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 20 ರಿಂದ 25 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ 70ರಿಂದ 80 ತೂಕದ ಹಣ್ಣುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸೇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಇವುಗಳ ತೂಕ ಹಾಗೂ ಗಾತ್ರವೇ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ಹೆಬ್ಬನಹಳ್ಳಿಯ ದೈತ್ಯ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಸೇರಲಿವೆ" ಎಂದು ತಾಲೂಕು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿಇ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''23 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಳೇಬೀಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತಳಿಯನ್ನು ತಂದು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇಷ್ಟೇ ಗಾತ್ರದ ಸರಾಸರಿ 60 ಕೆ.ಜಿ ಹಾಗೂ 80 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕವಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ 15 ಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ತೊಳೆಗಳೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು 72 ಕೆ.ಜಿ ತೂಗುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 80 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಹಲಸು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆವು. ಯಾವುದೇ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಲಸು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕೆ ಹಲಸು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಲಸಿನ ತೊಳೆಗಳು ಸುಮಾರು 12 ಸೆ.ಮೀ ಬರುತ್ತವೆ. ತಿನ್ನಲು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಟು ಬರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ತೊಳೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈವರೆಗೂ ಹಲಸು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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