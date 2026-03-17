ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 70 ಕಾಡಾನೆಗಳ ಸಂಚಾರ; ತೋಟ, ಗದ್ದೆಗಳು ಧ್ವಂಸ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 70 ಕಾಡಾನೆಗಳು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಇವುಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಫಿ ತೋಟ, ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 17, 2026 at 1:44 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮಲೆನಾಡಿನ ರೈತರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡದಂತಾಗಿದೆ. ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾನೂನುಗಳು, ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಸಿಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡುವೆ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಕೃಷಿಕರ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗ ಮಾಡಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 70 ಕಾಡಾನೆಗಳು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಇವುಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಫಿ ತೋಟ, ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಬೀಟಮ್ಮ ಮತ್ತು ಭೀಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 30 ಕಾಡಾನೆಗಳಿವೆ. ಅವು ಕಸ್ಕೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಕಾಡಾನೆಗಳ ಗುಂಪು ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ, ಕಾರಬೈಲ್, ಮೂಡನೆಸಿ, ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ಹುಲಿಹಂಡ್ಲು, ಉದ್ದಿಕುಬ್ರ, ಜಿ. ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಹೊಸಪುರ, ಪೋಡಿಯ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 6 ಕಾಡಾನೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಮ್ಮರಗೋಡು, ಗಾಡಿಚೌಕ, ಕಸ್ಕೆಬೈಲ್, ಚಂದ್ರಾಪುರ, ಮರಬೈಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತ ಉಪಟಳ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಕಾಲರ್ ಐಡಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಕಾಡಾನೆಗಳಿದ್ದು, ಅವು ಕೂಡ ಜಿ. ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿವೆ. ಎರಡು ಕಾಡಾನೆಗಳಿರುವ ಗುಂಪು ಮೂಡನಸಿ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ, ಮೂಡನಸಿ, ಬನ್ಮಲ್, ಸಂಗಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತ ಕಾಫಿ ತೋಟವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಕಾಡಾನೆಗಳು ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ಗಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಒಂಟಿ ಕಾಡಾನೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಸಮೀಪ ಕೊಲ್ಲಿಬೈಲ್, ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕಲ್, ಬೆಳಗುಳ, ಹಾರ್ಲಗದ್ದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತ ಜನರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.

ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಸಾರಗೋಡು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 35 ಕಾಡಾನೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು ತಕ್ಕೊಳ, ಕುಂದೂರು, ಸಾರಗೋಡು, ಕುಂಡ್ರಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ 35 ಕಾಡಾನೆಗಳು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಬರದಂತೆ ಅರಣ್ಯದ ಸುತ್ತ 64 ಕಿ.ಮೀ ಐಬೆಕ್ಸ್ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೈರಾಪುರ, ಊರುಬಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಕಾಡಾನೆ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕುಂಬರಡಿ ಮತ್ತು ದೇವರಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ತೋಟ, ಗದ್ದೆಗೆ ತೆರಳದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಗಾಗ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ತೋಟ, ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಾಳು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೇ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿ, ಕಾಡಾನೆಗಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಹರಸಾಹಸಪಡುತ್ತಿವೆ.

ಕಾಡಾನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಹಲವರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿವೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಮರಗೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಜಯ ಆಚಾರಿ ಎಂಬುವರನ್ನು ತುಳಿದು ಆನೆಯೊಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಜಯ ಆಚಾರಿ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅವರು ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ದಿನ ಬಗ್ಗಸಗೋಡಿನ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂಟಿ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ದೂರಕ್ಕೆಸೆದಿತ್ತು. ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

2017ರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಗುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸಿರ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಕಾಡಾನೆ ತುಳಿದು ಕೊಂದು ಹಾಕಿತ್ತು. 2018ರಲ್ಲಿ ಬಣಕಲ್ ಸಮೀಪದ ಇಂದಿರಾನಗರ ನಿವಾಸಿ ಶೀನಾ ಎಂಬುವರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. 2020ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುನೀಲ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಮೂವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

2021ರಲ್ಲಿ ಕುಂದೂರು, ಗಬ್ಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಓಮಿನಿ ವಾಹನವನ್ನು ಕಾಡಾನೆ ಮಗುಚಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಕಾರು ಜಖಂಗೊಂಡು ಮೂವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2020ರಲ್ಲಿ ಊರುಬಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎಂಬುವರು ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಡಾನೆ ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. 2022ರ ನ. 8ರಂದು ಊರುಬಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಎಂಬುವವರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. 2022 ನ. 21 ರಂದು ಹುಲ್ಲೇಮನೆ, ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಎಂಬುವರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಮೂವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ 7.5 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿತ್ತು.

2023 ರಲ್ಲಿ ಊರುಬಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಒಂಟಿ ಕಾಡಾನೆ ಕೊಂದು ಹಾಕಿತ್ತು. ಊರುಬಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಜುನ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಕಾಡಾನೆ ಬಲಿ ಪಡೆದಾಗ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ತಂದಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಜಖಂಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಹುಲ್ಲೇಮನೆ ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಎಂಬ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಾಗ ಅಂದಿನ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಎಂ. ಪಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಜನರ ಗುಂಪು ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪುಂಡಾನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೇರೆಡೆ ಸಾಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು.

ಆಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರಗೋಡು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2, ಊರುಬಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಂಡಾನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಗಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಗುಂಪು ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯತ್ತ ಅಟ್ಟಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇಲೂರಿನ ಕಾನಹಳ್ಳಿ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಡನೆಗಳು ಹೊರಟರೆ ಕಸ್ಕೆಬೈಲು ಮತ್ತು ಜಿ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಉಪಟಳ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಅತ್ತಿತ್ತ ಓಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಜನರ ಕೂಗು ಅರಣ್ಯರೋದನವಾಗಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಿಸಿಎಫ್ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 70 ಕಾಡಾನೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಸಾರಗೋಡು ಮತ್ತು ಬೈರಾಪುರ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 30 ರಿಂದ 36 ಕಾಡಾನೆಗಳಿವೆ. ಅವು ನಾಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಅರಣ್ಯದ ಸುತ್ತ 64 ಕಿಲೋಮಿಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಐಬೆಕ್ಸ್ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲಕ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಡಾನೆಗಳು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ನೀಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

