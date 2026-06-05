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ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಗುಣಪಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ: ಒಂದು ಲೋಟ ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಕೊಟ್ಟು 70 ಸಾವಿರ ಪೀಕಿದ್ರು!

ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 70 ಸಾವಿರ ವಂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

FRAUD IN NAME OF CURING PARALYSIS
ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದವರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 5, 2026 at 7:42 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ 70 ಸಾವಿರ ರೂ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದವರು.

ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್ ಬಳಿಯ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೂ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅದೊಂದು ವಂಚನೆಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇವರ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಪಾಶ್ವವಾಯುಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇವರ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಪಾಶ್ವವಾಯುಗೆ ಗುಣಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತರು, ಮೊದಲಿಗೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಸಿದ್ದಾಶ್ರಮದಿಂದ ಬಂದಿರೋದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಲಕ್ಷಣ್ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಷಾಯ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಈ ಇನ್ನು 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದ್ದು ಓಡಾಡ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಗಲು 70 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾವೇ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಲೋಟ ಕಷಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು 70 ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ಈ ವಂಚಕರು ಪಡೆದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡದೇ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಳಾಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಸಿದ್ದಾಶ್ರಮದ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಂದಿರೋರು ವಂಚಕರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಹೋದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೂಡಲೇ ಚಂದ್ರಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

FRAUD CASE
BENGALURU
PARALYSIS PATIENT
FRAUD IN NAME OF CURING PARALYSIS

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