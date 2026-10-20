ನವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಸೀಸನ್ 11ರ ಘರ್ಜನೆ: ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ 7 ತಿಂಗಳ ಹಸುಗೂಸು
ಕರಾವಳಿಯ ಜಾನಪದ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದ ಹುಲಿ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 7 ತಿಂಗಳ ಕಂದನ ಹುಲಿ ವೇಷಕ್ಕೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನಸ್ತೋಮ ಫಿದಾ ಆದರು. ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು.
Published : October 20, 2026 at 6:01 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಪೂಜೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವ ತಾಸೆಯ ಸದ್ದು, ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಾರ ಮೂಡಿಸುವ ಹುಲಿವೇಷ ಕುಣಿತದ ಅಸಲಿ ಅಬ್ಬರ. ಮನೆಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆಯಾಮ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಯುವ ನಾಯಕ ಮಿಥುನ್ ರೈ ನೇತೃತ್ವದ 11ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2026 ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ.
ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ವಾಹನವಾದ ವ್ಯಾಘ್ರನನ್ನು ( ಹುಲಿ) ಆರಾಧಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ. ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ, ಕಪ್ಪು, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಹುಲಿಯ ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಮುಡಿಧರಿಸಿ ಕುಣಿಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಕೇವಲ ವೇಷಧಾರಿಗಳಲ್ಲ. ತಾಸೆ ಮತ್ತು ಡೋಲಿನ ಉಗ್ರ ತಾಳಕ್ಕೆ ಮೈಯಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನರ್ತಿಸುವ ಆವೇಶದ ಮೂರ್ತಿಗಳು. ಮನೆಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋರುವ ಈ ಜನಪದ ನರ್ತನಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿ ಕಲಾವಿದರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದದ್ದೇ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2026 ಸೀಸನ್ 11ರ ಸಮರದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಒಂಬತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುಲಿ ತಂಡಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವು.
ಅವುಗಳು,
- ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ ಕುಂಜತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ
- ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು
- ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್
- ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಚಿಲಿಂಬಿ
- ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಪ್ಪಾಲ್
- ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್
- ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್
- ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಹುಲಿ, ಜೆಪ್ಪು
- ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕುಂಜತ್ತೂರಿನ ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಡೀ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸಿತು. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಹಸುಗೂಸು ಪ್ರೀತಂ ಕೂಡ ಹುಲಿಯ ಚರ್ಮದ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಮುಡಿ ಧರಿಸಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿಯ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪುಟಾಣಿ ಕಂದನನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಜಯ ಘೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾಸೆ ಮತ್ತು ಮದ್ದಳೆಯ ನಾದ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಸಾಹಸಗಳು ಎದೆ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳ ಲಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾಸೆಯ ಬಡಿತ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹುಲಿಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ರಭಸದಿಂದ ಜಿಗಿಯುವ ಶೈಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಜೀವಂತ ಕಾಡಿನ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 40-50 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಅಕ್ಕಿಮುಡಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವ ಮುಡಿಪಾಲನೆಯ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೈನವಿರೇಳಿಸಿದವು. ಒಬ್ಬರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹತ್ತಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳ ಮಾನವ ಪಿರಮಿಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಬಾಲ ಹುಲಿಗಳು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದು ನೆಲಕ್ಕುರುಳುವ ದೃಶ್ಯ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವಂತಿತ್ತು.
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಹೊಗೆಯ ನಡುವೆ ಹುಲಿಗಳು ರಿಂಗ್ ಜಿಗಿತ, ನೆಲದಾಟ ಹಾಗೂ ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ನೃತ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದವು.
ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರು, "ಇದು ದೇವರ ಕಲೆ. ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಕಲೆ. ಈ ಕಲೆ ನಶಿಸಬಾರದು ಎಂದು 2013ರಲ್ಲಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಷ 9 ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ಜನರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.
11 ವರ್ಷಗಳ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇಂದು ಕರಾವಳಿಯ ಜಾನಪದ ಹುಲಿ ವೇಷದಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗೌರವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
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