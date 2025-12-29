ETV Bharat / state

ಹುಣಸೂರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 7 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದರೋಡೆಯಾಗಿದೆ: ಎಸ್​ಪಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್

ಹುಣಸೂರು ವಜ್ರಾಭರಣ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 7 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಣಸೂರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 7 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದರೋಡೆಯಾಗಿದೆ: ಎಸ್​ಪಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 29, 2025 at 10:18 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಜ್ರಾಭರಣ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದರೋಡೆಕೋರ ಚಹರೆ ಗಮಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಎಸ್ಪಿ ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದರೋಡೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಅಂದಾಜು 7 ಕೆ.ಜಿ. ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದರೋಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಆರೋಪಿಗಳ ಸೆರೆಗೆ 5 ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಐವರು ಇನ್​ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್​ಗಳು ಇರುವ ಐದು ತಂಡಗಳು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಕೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್‌ ಜ್ಯುಯಲರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಘಟನೆ ನಡೆದು 24 ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ತನಿಖೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು 5 ಮಂದಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್​​ಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಣಸೂರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಾಲೀಕರ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಗ್ರಾಹಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.

ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಲೂಟಿ: ಸ್ಕೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಂಮಂಡ್ ಮಳಿಗೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತಕ್ಷಣ ಬರದಿದ್ದಿರೆ ದರೋಡೆಕೋರರು ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇಡೀ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಜ್ಗರ್‌ರ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿತೆಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾಜು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ದರೋಡೆಕೋರರು ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇತರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆಲೇ ಗನ್ ಹಿಡಿದಾಗಲೇ ಇವರು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಲು ಬಂದಿರುವ ದರೋಡೆಕೋರರು ಎಂದು ಅರಿವಿಗೆ ಬಂತಾದರೂ ಅದಾಗಲೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಗನ್ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಸಿ, ಶೋಕೆಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕತೊಡಗಿದರು. ಈ ನಡುವೆ ಕೇರಳದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ ಲೈನ್‌ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಚ್‌ನ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಣಸೂರು ಸ್ಕೈಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಂಮಂಡ್ ಮಳಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಸ್ಗರ್‌ಗೆ ದರೋಡೆಕೋರರು ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಸ್ಗರ್ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಮೊದಲು ಅಂಗಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಂಗಡಿಯವರೆಂದು ಅರಿತ ದರೋಡೆಕೋರರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ನನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಲು ಬಿಡದೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಗನ್ ತೋರಿಸಿ ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾದರು. ನಂತರ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಮೂವರು ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪರಾರಿಯಾದರೆಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾಜು ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಕೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಮಳಿಗೆಯು ಮಡಿಕೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಕೇರಳ, ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಳಿಗೆಗೆ ಭಾನುವಾರ 5 ಮಂದಿ ಡಕಾಯಿತರು ಗನ್​ ತೋರಿಸಿ ಕೋಟಿ-ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಜ್ರಾಭರಣ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

