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ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರ: 66 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ!

1960ರಲ್ಲಿ 35 ಗುಂಟೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 66 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಇಂದಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವರದಿ - ಕೇಶವ್​ ಎಂ. ​

upgraded Government Higher Primary School Hebbalu
ಹೆಬ್ಬಾಳು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2026 at 5:32 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಬಾರದೇ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, 66 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದ್ದು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಲೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬಲ ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ, ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳು (ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು) ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯು 1960ರಲ್ಲಿ 35 ಗುಂಟೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, 66 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಇಂದಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಗರಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಉದ್ಯಮಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾದರೂ ಬೀರದ ಪ್ರಭಾವ: ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಕುಸಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ದಾಖಲಾತಿ ಕುಸಿಯಬಾರದು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಬ್ಬಾಳು, ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀ ನಗರ, ಮೇಟಗಳ್ಳಿ, ಶ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಜೇಗೌಡಕೊಪ್ಪಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಆಟೋ ಮಾಡಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ, ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗೈರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೆಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ತೆರಳಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರಿತು, ಪೋಷಕರ ಮನೆವೊಲಿಸಿ, ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಪುನಃ ಕರೆತರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿಸುವರೆಗೂ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

1960ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯು 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಇತ್ತು. 2017ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದ ನಂತರ 8ನೇ ತರಗತಿವರಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ, ಮೇಟಗಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ, ಬೆಳಗೊಳ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವ ನಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೋಷಕರು, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಹಾಸನ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಲಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಪಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ.

2018-2019, 2025-2026ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ವೈ.ಇ.ಲೋಹಿತೇಶ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ 2012, 2019ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರೀಡಾ ಮೈದಾನ ಇಲ್ಲ: ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

20 ಮಂದಿ ಖಾಯಂ ಶಿಕ್ಷಕರು, 4 ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಎಲ್‌ಕೆಜಿ-ಯುಕೆಜಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆಯಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್‌ಕೆಜಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ 355 ಗಂಡು, 364 ಹೆಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ, 719 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ವೈ.ಇ. ಲೋಹಿತೇಶ್​, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಲ್ಲದೇ, ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಪೋಷಕರು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಲೆನಾಡಿನ ಕುಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ: 'ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಪಾಠ'ಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವ

TAGGED:

ಹೆಬ್ಬಾಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ
HEBBALU GOVERNMENT SCHOOL
MYSURU
TEACHERS DAY
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