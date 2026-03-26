ETV Bharat / state

ರಾಜ್ಯದ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.62.12ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ: ಸಿಎಜಿ ವರದಿ

2023-24ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ₹2,33,342.93 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ₹2,29,079.74 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 1.86 ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 26, 2026 at 6:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: 2024-25ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 62.12ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ಆದಾಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಗಳ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2024-25 ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕರು ಹಾಗೂ ಮಹಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ (ಸಿಎಜಿ) ವರದಿ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ 2024-25ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ‌. ಒಟ್ಟು ಈ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ₹52,525.60 ಕೋಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡಾ 19ರಷ್ಟಿದೆ. 2023-24ರಲ್ಲಿ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರಿಂದ 2023-24 ಹಾಗೂ 2024-25ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಸ್ವ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಿಂದ ರಾಜಸ್ವ ಕೊರತೆಗೆ ಬದಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಋಣದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಮುದ್ರಾಂಕ ಸುಂಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಆರ್​ಟಿಓಗಳ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಸಿಎಜಿ, ಆಸ್ತಿಗಳ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ₹9 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪದಿಂದಾಗಿ ₹90 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆರ್​ಟಿಓಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಟಿಜಲ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೇವಲ ಶೇ 3.5ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆನ್‍ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

2023-24ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 2,33,342.93 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ 2,29,079.74 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 1.86 ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 70.07ರಷ್ಟು (1.63 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ತೆರಿಗೆ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ. ತೆರಿಗೆಯೇತರ ವರಮಾನದ ಮೂಲಕ ಶೇ 5.62ರಷ್ಟು (13.11 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

ಹಸಿರು, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೆಸ್ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ: ಹಲವಾರು ಆರ್​ಟಿಓಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಫಿಟ್‍ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್) ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಲೋಪಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಅಸಮಂಜಸ ವಾಹನ ತೆರಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ 1.54 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಸಿರು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೆಸ್ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಲೋಪದಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ 90.46 ಹಾಗೂ 4.68 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ₹1,77,447 ಕೋಟಿಯಾದ ಸ್ವಂತ ತೆರಿಗೆ ರಾಜಸ್ವವು ಅದರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2017-18ರಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಯ ಈ ಅಂಶವು ಶೇಕಡಾ 55ರಿಂದ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿ 2016-17ರಲ್ಲಿ, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 55ರಷ್ಟಿತ್ತು) 2024-25ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 43ಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ ರಾಜ್ಯದ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಬಳಕೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ: 2024-25ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯವು ಇ-ಖಾತಾವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು, ಇದು ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಆಸ್ತಿಗಳ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುದ್ರಾಂಕ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

TAGGED:

BENGALURU
KARNATAKA LOAN
ASSEMBLY SESSION
BUDGET 2026
CAG REPORT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.