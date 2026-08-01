ಆನ್ಲೈನ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೂಡಿಕೆ: 61 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಗೆ ₹16.20 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ!
ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ 61 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಗೆ 16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : August 1, 2026 at 8:11 PM IST
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ 61 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೊಬ್ಬರಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ರೂ. 16,20,372 ಹಣವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವಂಚಿಸಿರುವ ದೂರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಿಇಎನ್ (CEN) ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ತೆ (61) ಅವರು ಕಳೆದ ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, 'Sevexa Investment' ಎಂಬ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಆಪ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭಾಂಶ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ: ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿದ ಮಹಿಳೆಯು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಪ್ರಿಲ್ 18 ರಂದು ರೂ. 20,372, ಜೂನ್ 12 ರಂದು ರೂ. 3 ಲಕ್ಷ, ಜೂನ್ 22 ರಂದು 3 ಲಕ್ಷ, ಜೂನ್ 24 ರಂದು 4 ಲಕ್ಷ, ಜೂನ್ 30 ರಂದು ಆರು ಲಕ್ಷ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಎಪ್ರಿಲ್ 18 ರಿಂದ ಜೂನ್ 30 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 16,20,372 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಲಾಭಾಂಶವೂ ಸಿಗದೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಸಲು ಹಣವೂ ಮರಳಿ ಬರದಿದ್ದಾಗ ತಾವು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿರುವುದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲೋ ಐ ಆಮ್ ಸಾನಿಯಾ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಹೊಸೂರು ಕಾನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಲತಃ ಹಾಸನದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಜುಲೈ 21 ರಂದು ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಹಲೋ ಐ ಆಮ್ ಸಾನಿಯಾ ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿ ರೇಟಿಂಗ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿದ ಅರ್ಪಿತಾ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಲಾಭ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ 11 ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಾನಿಯಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು, ಇದೇ ವೇಳೆ ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ರೂ. 5,14,249 ಹಣವನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅರಿವಾದ ನಂತರ ಅರ್ಪಿತಾ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
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