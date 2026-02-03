ETV Bharat / state

'ಟಿಬಿ ಸೋಲಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ' ಅಭಿಯಾನ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 61 ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಮುಕ್ತ

ಟಿಬಿ ಸೋಲಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 61 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ಗಳನ್ನು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

61 GRAM PANCHAYATS TB FREE
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 61 ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಮುಕ್ತ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 3, 2026 at 3:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ಟಿಬಿ ಸೋಲಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ' ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಅಭಿಯಾನದಡಿ 61 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​​ಗಳನ್ನು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಟಿಬಿ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 40 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ಗಳನ್ನು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಪಂಚಾಯತ್​ ಗಳು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಿಹೆಚ್ಒ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಎಸ್.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 61 ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಮುಕ್ತ (ETV Bharat)

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಹಾರ, ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ, ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊಂದಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.‌ ಇಂತಹ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಳ್ಳವರಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಕಾರಣ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಬಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಟಿಬಿ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಹೇಗೆ: ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ-ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ 30 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಫ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಆಧುನಿಕ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್-ರೇ, ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಕಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಸ್‌ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಐ (ಡಿಆರ್-ಟಿಬಿ) ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಹು ಔಷಧ ನಿರೋಧಕ (ಎಂಡಿಆರ್) ಟಿಬಿ, ವ್ಯಾಪಕ ಔಷಧ ನಿರೋಧಕ (ಎಕ್ಸ್‌ಡಿಆರ್) ಟಿಬಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಿಯಮಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಹಾಯಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಔಷಧ ಸೇವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರೋಗಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಜತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷಯ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 6-9 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ‌ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಔಷಧಗಳಿದ್ದು, ಮೊದಲೆರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಾಲ್ಕು ಔಷಧಗಳನ್ನು ರೋಗಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

61 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ಗಳು ಕ್ಷಯ ರೋಗಮುಕ್ತ: ಡಿಹೆಚ್ಒ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಎಸ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 2025ರ ತನಕ ಒಟ್ಟು 61 ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳನ್ನು ಕ್ಷಯರೋಗ ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. 2024ರಲ್ಲಿ 40 ಗ್ರಾ.ಪಂ, 2023ರಲ್ಲಿ 16 ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಟಿಬಿ ಮುಕ್ತ ಎಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ನಿಕ್ಷಯ ಮಿತ್ರ ಹೆಸರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ 1,035 ಜನರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ 17, ದಾವಣಗೆರೆ 22, ಹರಿಹರ 07 ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಹೊನ್ನಾಳಿ 07, ನ್ಯಾಮತಿ 05, ಜಗಳೂರು 03 ಒಟ್ಟು 61 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ಗಳನ್ನು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. 2025ರ ತನಕ ಒಟ್ಟು 2,154 ಜನ ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಗಳಿದ್ದರು. 1,882 ಜನ ರೋಗಿಗಳು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ‌. ಸದ್ಯ 922 ಜನ ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿವಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.‌ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುವುದು, ಅಲ್ಲದೆ ಟಿಬಿ ಪ್ರಕರಣ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲು ಶಂಕಿತ ಟಿಬಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂತಹವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಅನ್ನು ಟಿಬಿ ಮುಕ್ತ ಪಂಚಾಯತ್​ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ‌" ಎಂದು ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಟಿಬಿ ಬರಬಾರದು, ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ, ಮುಂಚೆ 'ಇಗ್ರಾ' ಎಂಬ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಇದೀಗ ಸಿಬಿಟಿ ಎಂಬ ಚರ್ಮದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಿಲೆ ಬಾರದಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

TUBERCULOSIS
DAVANAGERE
TUBERCULOSIS FREE GRAM PANCHAYATS
61 ಗ್ರಾಪಂಗಳು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಮುಕ್ತ
61 GRAM PANCHAYATS TB FREE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.