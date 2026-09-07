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ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2026: ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆಗೆ 600 ಕೆಜಿ ಭಾರದ ಮರಳು ಮೂಟೆ ಹೊರುವ ತಾಲೀಮು

ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆಗೆ ಮರಳು ಮೂಟೆ ಹೊರಿಸಿ ಭಾರದ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

WEIGHT BEARING REHEARSAL
ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆಗೆ 600 ಕೆಜಿ ಭಾರದ ಮರಳು ಮೂಟೆ ಹೊರುವ ತಾಲೀಮು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 7, 2026 at 2:12 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆಗೆ ಮರಳು ಮೂಟೆ ಹೊರಿಸಿ ಭಾರದ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರವರೆಗೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅ.21 ರಂದು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ದಸರಾ ಆನೆ ಮಹೇಂದ್ರಗೆ ಮರಳು ಮೂಟೆ ಹೊರಿಸಿ ಭಾರ ಹೊರುವ ತಾಲೀಮು ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆಗೆ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ಸಾಥ್​ ನೀಡಿದವು. ಬನ್ನಿಮಂಟಪದವರೆಗಿನ ಸುಮಾರು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ದೂರವನ್ನು ಎರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ ಮಹೇಂದ್ರ ತಾನು ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ: ಭಾರ ಹೊರುವ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮುನ್ನ ಗಜಪಡೆಯ ಶೆಡ್​​ನ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆಯ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಗಾದಿ, ನಮ್ದಾ ಕಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 600 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ 6 ಮರಳು ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು. ಎಡ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಬಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ಆನೆಯನ್ನು ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಕಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತರ ಅರಮನೆಯ ಬಲರಾಮ ದ್ವಾರದಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ವರೆಗೆ ತಾಮೀಮು ನಡೆಯಿತು. ಗಜಪಡೆ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಜನಸಾಗರವೇ ಸೇರಿದ್ದು, ಗಜಪಡೆಗಳಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಎಸೆದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.

ಇತರೆ ಆನೆಗಳಿಗೂ ಭಾರ ಹೊರುವ ತಾಲೀಮು: ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಈ ಬಾರಿ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಆನೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ಗಜಪಡೆಗಳಿಗೆ ಭಾರ ಹೊರುವ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆಗೆ ಭಾರ ಹೊರುವ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಧನಂಜಯ ಆನೆಗಳಿಗೂ ಭಾರ ಹೊರುವ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆನೆ ನೋಡಲು ಜನಸಾಗರ: ದಸರಾ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಪಾಸು ಇಲ್ಲದೆ ಜನರು ನಿರಾಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆದರೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಸಾಗುವ ಗಜಪಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮಿನಿ ದಸರಾವೇ ನೋಡಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

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TAGGED:

MYSURU DASARA
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ
MYSURU
ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆ
WEIGHT BEARING REHEARSAL

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