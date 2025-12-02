ETV Bharat / state

ಹಳೇ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ 60ರ ವೃದ್ಧನ ಏಕಾಂಗಿ ಭಾರತಯಾತ್ರೆ: ಶಾಂತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಸಂದೇಶ

ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಾಗರಾಜ ಗೌಡ, ಈಗಾಗಲೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಒಡಿಶಾ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ 17 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

60-year-old Nagaraja Gowda
ಶಾಂತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಗಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)
Published : December 2, 2025 at 11:06 AM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು: ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹವ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರದ್ದು ಕೊಂಚ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಸನದ ನಾಗರಾಜ ಗೌಡ ಅವರು ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಬ್ಬ ಹವ್ಯಾಸಿ. ಇವರದು ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಗಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ. ಗೌಡರು ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸೈಕಲ್​ನಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅವಿವಾಹಿತರಾದ ನಾಗರಾಜ ಗೌಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಉಳ್ಳವರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆತಂಕವಾದ, ಬಡತನ-ಸಿರಿತನ, ಅಶಾಂತಿ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಗಾಗಿ ತಾವು ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟು, ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.

60-year-old Nagaraja Gowda
ಶಾಂತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಗಾಗಿ ನಾಗರಾಜ ಗೌಡ ಅವರ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

ಸದ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ದೆಹಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಒಡಿಶಾ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೀಗೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ 60-70 ಕಿ.ಮೀ ಸೈಕಲ್ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸುತ್ತಾಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೋನು ಸೂದ್​ ಅವರಂತಹ ನಟರನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ.

60-year-old Nagaraja Gowda
ಶಾಂತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಗಾಗಿ ನಾಗರಾಜ ಗೌಡ ಅವರ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಉದ್ದೇಶದ ಬರಹವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೈಕಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಚಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಯಾತ್ರೆ ಹೋದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಧರ್ಮಛತ್ರ, ಆರ್ಯಸಮಾಜ, ಗುರುದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಳೆಯ ಸೈಕಲ್, ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಯ ಗಂಟು, ಅಗತ್ಯದ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳೇ ಇವರ ಆಸ್ತಿ. ಈ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎರಡು ಸಲವಷ್ಟೇ ಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನಾಗರಾಜ ಗೌಡ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೋಕರ್ಣದ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ.

60-year-old Nagaraja Gowda
ಶಾಂತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಗಾಗಿ ನಾಗರಾಜ ಗೌಡ ಅವರ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಗರಾಜ್ ಗೌಡ, "ನಾನು 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತಂಕವಾದಿ, ಬಡತನ- ಸಿರಿತನ ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜನರು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರು ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆೇನೆ. ಸಾಧು ಸಂತರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಸೈಕಲ್ ನೋಡಿ ಸೈಕಲ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂದೇಶ ಓದಿ ಸಂತಸ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಧರ್ಮಛತ್ರ ಮೊದಲಾದೆಡೆ ವಿರಮಿಸಿ ಮರುದಿನ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸುಮಾರು 20 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

