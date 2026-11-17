ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಗಂಟೆಗೆ 60 ಕೆ.ಜಿ. ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಬೀಜ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಈ ಯಂತ್ರವು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ಬೀಸುವ ಯಂತ್ರದಂತೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಮೇಲಿಂದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಳುಗಳು ಹೊರ ಬಲಿದೆ.
Published : November 17, 2026 at 7:10 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜಿಕೆವಿಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 50ರಿಂದ 60 ಕೆ.ಜಿ. ಹಸಿ ಅವರೆಕಾಯಿ, ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಹಾಗೂ ಅಲಸಂದಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ನೂತನ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗಾಂಧಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ(ಜಿಕೆವಿಕೆ)ಯ ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ( ಎಐಸಿಆರ್ ಪಿ ಆನ್ ಪಿಎಚ್ಇಟಿ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಐಸಿಆರ್ ಪಿ ಆನ್ ಪಿಎಚ್ಇಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ. ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಈವರೆಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದಾಧ್ಯಂತ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಪಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ ಶೆಲ್ಲರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾ. ಶಶಿಕಲಾ ಬಾಯಿ ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕಾಳು ಸುಲಿಯುವ ಸಂಬಂಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅವಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ 40 ಸಾವಿರ ರುಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯಂತ್ರವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತಾಸಿಗೆ 60 ಕೆಜಿ ಅವರೆ ಕಾಯಿ ಬಿಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥವಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಯಂತ್ರವು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ಬೀಸುವ ಯಂತ್ರದಂತೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಮೇಲಿಂದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಳುಗಳು ಹೊರ ಬಲಿದೆ. ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಬರುವ ಕಡೆಯೂ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಬರಲಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ: ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಐಸಿಆರ್ ಪಿ ಆನ್ ಪಿಎಚ್ಇಟಿದಿಂದ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಆಸಕ್ತ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಆರ್ ಪಿ ಆನ್ ಪಿಎಚ್ಇಟಿ ಯಿಂದಲೇ ಯಂತ್ರದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬು ಕಾರಣದಿಂದ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಯುವ ಸಮೂಹ ವಿಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ.
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