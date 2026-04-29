ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಧು-ವರನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನಡುವೆ ಜಗಳ: ಪರಸ್ಪರ ಚಾಕು ಇರಿತದಿಂದ 6 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಧು-ವರನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದು, ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : April 29, 2026 at 6:04 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮನೆ ರಣಾಂಗಣವಾದ ಘಟನೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಪರಸ್ಪರ ಚಾಕು ಇರಿದುಕೊಂಡು ಆರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವರನ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಸಮೀರ್ ಆಯಾಜ್ (32), ಶೋಯೆಬ್ (30) ಹಾಗೂ ವಧುವಿನ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಪೈರೋಜ್ ಖಾನ್ (36), ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಯಿದ್ (44) ಹಾಗೂ ಅಬ್ದುಲ್ ಆರೀಫ್ (40) ಸೇರಿ ಆರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರು.
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣದ ಕುರುಬನ ಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಆರ್ಎಂ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಮುದಾಸಿರ್ ಎಂಬವರ ಜೊತೆ ಗುಲ್ನಾಜ್ ಭಾನು ಅವರ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಧುವಿಗೆ ಮಾತಿನಂತೆ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕೊಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಂತುಹೋಗಿತ್ತು. ಇಂದು ವಧು ಹಾಗೂ ವರನ ಕಡೆಯವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಮಾತಿನಂತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕೊಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಕುಪಿತಕೊಂಡ ವಧು-ವರರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಚಾಕು, ದೊಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಚುಚ್ಚಿ, ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಧು ಹಾಗೂ ವರನ ಕಡೆಯವರು ನೀಡುವ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಲಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಧು-ವರನ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದ್ದು, 6 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವರ ಮುದಾಸಿರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ, ಮನೆಯವರು ಒಪ್ಪಿ ಇಂದು ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಾತಿನಂತೆ ವರನ ಕಡೆಯವರು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾತ್ರಿಯೇ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿ ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ವರನ ಕಡೆಯವರು ವಧುವಿನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಮಾರಾಮಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ಆಧರಿಸಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ, ಎರಡೂ ಮನೆಗಳ ಬಳಿಯೂ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ವಧು ಗುಲ್ನಾಜ್ ಭಾನು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರೇ, ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಮೊದಲು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 15 ಲಕ್ಷದ ಕಾರು ಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯವರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮುದಾಸಿರ್ ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಮಾತು, ಅವರ ಮನೆಯವರ ಬಳಿ ಒಂದು ಮಾತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ತಿರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಆಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವರೇ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರನ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ವರನ ಸಂಬಂಧಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಕಿಜರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವರ ಬಡವನೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ನೆಪ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಕಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಮಾತುಕತೆಗೆ ಹೋದವರ ಮೇಲೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
