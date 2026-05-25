ತಂಗಿ ಮಗನ ಕೊಲೆಗೆ ಸೋದರ ಮಾವನಿಂದ ಸುಪಾರಿ, 6 ಮಂದಿ ಬಂಧನ: ಮೈಸೂರು ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ತನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಸೋದರ ಮಾವ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 25, 2026 at 7:40 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪದ ಸೋದರ ಮಾವ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಟೋರಿಯಸ್ ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರು ಜನರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ರಾಜು ಎಂಬವರು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೇಳಿದ ತಂಗಿಯ ಮಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ರೌಡಿಶೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಬಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಾರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂಬಂದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವ ಸೌದೆ ರಾಜು ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಸೌದೆ ರಾಜು ಹಾಗೂ ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆರೋಪಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧಾರಿಸಿ ಹುಣಸೂರಿನ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ರವಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡು ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು.
30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಪಾರಿ: ಸೌದೆ ರಾಜು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿರುವುದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ತನಿಖೆಗಿಳಿದಾಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿದ ಕಾರಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಶಫಿ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಆತ ಸೌದೆ ರಾಜುವಿನ ಸುಪಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೂಲಕ ಹುಣಸೂರಿನ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ನಯಾಜ್ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಾಜು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಕೊಲೆ ಯತ್ನದ ಆರೋಪಿ ಹಬೀದ್ ಪಾಷಾನಿಗೆ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆರು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
