ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ‌ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ₹57,000 ಕೋಟಿ ಕೊರತೆ: 5ನೇ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ

2026-27ರಿಂದ 2030-31ರವರೆಗೆ ರಾಜಸ್ವ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜುಗಳು 57 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊರತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು 5ನೇ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ವರದಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.

5th-state-finance-commission-report
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 11, 2026 at 8:06 AM IST

2 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 57 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊರತೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು 5ನೇ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಜಿಬಿಎ ಪ್ರದೇಶದ 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಕುರಿತ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್‌ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 55,586 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. 2026-27ರಿಂದ 2030-31ರವರೆಗೆ ರಾಜಸ್ವ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜುಗಳು 57 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊರತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೇತನ ಪಾವತಿ ಇದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿದೆ. 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವೂ ಮೂಲ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ.40ರಷ್ಟನ್ನು ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನವಾಗಿ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಗತ್ಯ ಅವಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಸ್ಥಾ‍ಪನಾ ವೆಚ್ಚದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಗ್ರೇಟರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಡಳಿತ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ, ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 2021-22ರಲ್ಲಿ 1,074.13 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‌ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಧಿಯನ್ನು (ಸಿಎಸ್‌ಆರ್‌) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಎಸ್‌ಆರ್‌ ಹರಿವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಎಸ್‌ಆರ್‌ ಕೋಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಆ ಮೂಲಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹವಾಮಾನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ/ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಧಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಮಾಮಾನ ಕ್ರಿಯಾಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 2.88 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.‌ ನಷ್ಟ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ 2017-18ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 2.88 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು 5ನೇ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಲ ಜೀವನ ಮಿಷನ್‌ ಅಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ನೀಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 13,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯದ 14 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗಷ್ಟೇ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 85 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.

BENGALURU
ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ವರದಿ
LACK OF FUNDS FOR MUNICIPALITY
ASSEMBLY SESSION
